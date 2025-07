Kanwar Yatra: यूपी के इस जिले में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम, 1000 पुलिसकर्मी होंगे तैनात, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी

Kanwar Yatra 2025: यूपी के बिजनौर में कांवड़ यात्रा 2025 की तैयारियों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने जिले को 3 सुपर जोन, 6 जोन और 22 सेक्टर में बांटकर 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए हैं।

बिजनोर•Jul 03, 2025 / 03:45 pm• Mohd Danish

Kanwar Yatra: यूपी के इस जिले में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम | Image Source – Social Media

Strong arrangements for the security of Kanwar Yatra 2025: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। जिले को 3 सुपर जोन, 6 जोन और 22 सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।

कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर यात्रा मार्ग पर निगरानी के लिए जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी जसजीत कौर और एसपी अभिषेक सिंह ने शहर कोतवाली, मंडावर और नांगल क्षेत्रों में कांवड़ मार्गों का दौरा किया। उत्तराखंड प्रशासन के साथ भी हुई समन्वय बैठक सुरक्षा को लेकर बिजनौर के अधिकारियों ने उत्तराखंड प्रशासन के साथ समन्वय बैठक की। दोनों राज्यों के बीच सीमा क्षेत्रों में यात्रा के दौरान बेहतर तालमेल के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। एएसपी सिटी ने दी जानकारी एएसपी सिटी संजीव बाजपेई ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को जोन और सेक्टरों में विभाजित किया गया है ताकि हर क्षेत्र में निगरानी और प्रतिक्रिया त्वरित हो सके। महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण अधिकारियों ने मोटा महादेव मंदिर परिसर, मंडावली और चिड़ियापुर बॉर्डर जैसे प्रमुख स्थलों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान यातायात व्यवस्था और रूट डायवर्जन को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। यह भी पढ़ें कांवड़ के नाम पर नफरत की राजनीति! पूर्व सांसद ने सरकार पर साधा निशाना, बोले- कांवड़ यात्रा के नाम पर दूरियां पैदा कर रही सरकार सभी प्रमुख अधिकारी रहे मौजूद निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर, ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद, यातायात व नगीना के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। सभी ने मिलकर यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए रणनीति तैयार की। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर, ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद, यातायात व नगीना के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। सभी ने मिलकर यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए रणनीति तैयार की।