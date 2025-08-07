UP Flood: मेरठ-बिजनौर में बाढ़ का कहर, डूबी पांडवों की नगरी, टूटा जनजीवन का तंत्र, नावें बनीं जीवन रेखा

UP Flood Meerut Bijnor News: उत्तर प्रदेश के मेरठ और बिजनौर जिलों में गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बिजनौर बैराज से छोड़े गए पानी के कारण गंगा और सहायक नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे हस्तिनापुर सहित कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। फसलें तबाह हो चुकी हैं, घर ढह गए हैं, और लोगों की दिनचर्या पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुकी है।