Bijnor News: पत्नी को कमरे में बंद कर जिंदा जलाया, 25 साल पहले हुई थी शादी, इलाज के दौरान तोड़ा दम

Wife locked in room and burnt alive in bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धामपुर थाना क्षेत्र के नौरंगाबाद गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश की। गंभीर रूप से झुलसी महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है।