दौड़ते-दौड़ते 20 साल के युवक ने तोड़ा दम, अधूरा रह गया सेना में जाने का सपना, तीन बहनों का था इकलौता भाई

Youth death running heart attack in Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां 20 वर्षीय प्रशांत नाम के युवक की दौड़ के दौरान अचानक मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक, युवक को हार्ट अटैक आया था। यह घटना और भी दर्दनाक इसलिए हो गई क्योंकि प्रशांत की मौत उसी दिन हुई, जिस दिन उसका जन्मदिन था।
मृतक युवक प्रशांत की सबसे बड़ी ख्वाहिश सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने की थी। हाल ही में उसने अग्निवीर की लिखित परीक्षा पास कर ली थी और अब वह 25 अगस्त को होने वाले फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहा था। लेकिन उससे पहले ही किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया।
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की सुबह प्रशांत अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर दौड़ने गया था। दौड़ते-दौड़ते अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह वहीं गिर पड़ा। दोस्तों ने तुरंत परिजनों को सूचना दी और आनन-फानन में उसे किरतपुर के कल्याणी हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद प्रशांत को मृत घोषित कर दिया।
प्रशांत का जन्म 15 अगस्त को हुआ था और संयोग से उसी दिन यानी स्वतंत्रता दिवस पर उसकी मौत भी हो गई। अभी उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। उसके जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
प्रशांत अपने माता-पिता का इकलौता बेटा और तीन बहनों का छोटा भाई था। उसकी असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। परिवारजन और रिश्तेदार सदमे में हैं। गांववालों का कहना है कि प्रशांत होनहार और मेहनती युवक था, जो हमेशा सेना में जाकर अपने देश का नाम रोशन करना चाहता था।
इस हृदयविदारक घटना से हैवतपुर गांव का माहौल गमगीन है। हर कोई प्रशांत की अचानक मौत पर हैरान और दुखी है। उसका सपना और उसका जन्मदिन, दोनों एक ही दिन मौत के साए में खो गए।