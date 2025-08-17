दौड़ते-दौड़ते 20 साल के युवक ने तोड़ा दम, अधूरा रह गया सेना में जाने का सपना, तीन बहनों का था इकलौता भाई

Youth death running heart attack in Bijnor: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां 20 वर्षीय प्रशांत नाम के युवक की दौड़ के दौरान अचानक मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक, युवक को हार्ट अटैक आया था। यह घटना और भी दर्दनाक इसलिए हो गई क्योंकि प्रशांत की मौत उसी दिन हुई, जिस दिन उसका जन्मदिन था।