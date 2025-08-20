100 करोड़ की घोषणा, 60 करोड़ स्वीकृत, डेढ़ साल बाद भी काम शुरू नहीं

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सीवरेज समस्या के समाधान के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। नगर निगम ने इसके लिए 222.38 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की। प्रथम चरण में 104 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सरकार को भेजे। राज्य सरकार ने 59.10 करोड़ रुपए की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी की। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। पत्रावली रेट अप्रूवल के लिए जयपुर भेजी हुई है। इसके बाद पत्रावली वित्त विभाग में स्वीकृति के लिए जाएगी। वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद निगम कार्यादेश जारी करेगा।