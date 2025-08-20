Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

100 करोड़ की घोषणा, 60 करोड़ स्वीकृत, डेढ़ साल बाद भी काम शुरू नहीं

शहर में बारिश जल भराव के साथ पूरे साल गंदे पानी के भराव की समस्या बनी रहती है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य बजट में इस जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। निगम ने इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए कुल 222 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की। प्रथम चरण में 104 करोड़ रुपए के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे। सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा के बावजूद महज 59.10 करोड़ रुपए ही स्वीकृत किए। नगर निगम ने टेंडर प्रक्रिया पूर्ण की और वित्तीय स्वीकृति के लिए पत्रावली सरकार को भेज दी। बजट घोषणा के 18 महीनों बाद भी इस समस्या के समाधान के लिए अब तक काम ही शुरू नहीं हो पाया है।

बीकानेर

Vimal Changani

Aug 20, 2025

बीकानेर. शहर में बारिश और गंदे पानी के भराव की समस्या से लोग दशकों से परेशान है। कई क्षेत्रों में मानसून ही नहीं, सालभर गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है। इस समस्या के स्थायी समाधान को लेकर शासन-प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है। करीब 18 महीने पहले बजट घोषणा के बाद अब तक इस कार्य की फाइल सरकारी चक्र में ही घूम रही है। डीपीआर बनने, टेंडर होने के बाद भी अब तक इस बजट घोषणा के तहत शहर में एक ईंट भी नहीं लग पाई है।

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सीवरेज समस्या के समाधान के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। नगर निगम ने इसके लिए 222.38 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की। प्रथम चरण में 104 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सरकार को भेजे। राज्य सरकार ने 59.10 करोड़ रुपए की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी की। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। पत्रावली रेट अप्रूवल के लिए जयपुर भेजी हुई है। इसके बाद पत्रावली वित्त विभाग में स्वीकृति के लिए जाएगी। वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद निगम कार्यादेश जारी करेगा।

18 महीनों में कार्य होंगे पूर्ण

नगर निगम के अधिशाषी अभियंता चिराग गोयल के अनुसार बजट घोषणा के तहत स्वीकृत राशि से कार्यों को लेकर टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। रेट अप्रूवल और वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद कार्यादेश जारी करेंगे। इसके 18 महीनों में सभी कार्य पूर्ण होंगे। संभावना है जून -जुलाई 2027 तक कार्य हो जाएंगे।

59.10 करोड़ की राशि से यह होंगे कार्य

निगम एक्सईएन के अनुसार 59.10 करोड़ से सुजानदेसर क्षेत्र में 12 एमएलडी क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 30 करोड़ रुपए से तैयार होगा। वहीं 20 एमएलडी क्षमता का पंपिंग स्टेशन बल्लभ गार्डन क्षेत्र में बनेगा। 10 करोड़ रुपए की लागत से गंगा रेजीडेंसी के पीछे से सुजानदेसर ब्राह्मणों के मोहल्ले तक करीब 900 मीटर लंबे नाले का निर्माण होगा। अन्य मुय नालों की रिपेयरिंग, डिसिल्टिंग का कार्य 5 करोड़ रुपए से होगा।

मिट्टी के साथ बह रहे लाखों रुपए

बल्लभ गार्डन क्षेत्र में गंदे पानी को रोकने के लिए बनाई मिट्टी की पाल बार-बार टूट रही है। एक बार पाल टूटने पर फिर बनाने में निगम लाखों रुपए खर्च कर रहा है। पाल टूटने से आस-पास के आवासीय क्षेत्र तक गंदा पानी भर जाता है। बजट घोषणा के तहत सुजानदेसर और बल्लभ गार्डन क्षेत्र में एसटीपी, एसपीएस, नए नाले का निर्माण और नालों की रिपेयरिंग व डिसिल्टिंग कार्य हो जाते तो जलभराव की इस परेशानी से निजात मिल जाती।

बजट घोषणा -एक स्थिति

100 करोड़ रुपए की बजट घोषणा

104 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सरकार को भेजा

59.10 करोड की वित्तीय स्वीकृति जारी

67.67 करोड़ रुपए का किया टेंडर

30 करोड़ में बनेगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

14 करोड़ रुपए में सीवरेज पंपिंग स्टेशन

10 करोड़ रुपए में नए नाले का निर्माण

05 करोड़ में कई नालों की होगी रिपेयरिंग

बीकानेर

bikaner news

Published on:

20 Aug 2025 10:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / 100 करोड़ की घोषणा, 60 करोड़ स्वीकृत, डेढ़ साल बाद भी काम शुरू नहीं

