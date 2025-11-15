एक शताब्दी पहले कुओं से बुझती थी रेल इंजन की प्यास

राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, बीकानेर के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी और इतिहासवेत्ता डॉ. नितिन गोयल बताते हैं कि वर्ष 1925 के अभिलेखों में रेल के लिए कुएं से पानी लेने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। बीकानेर-सूरतगढ़ लूप लाइन पर सरदारगढ़ क्षेत्र में बुगिया गांव का कुआं इस व्यवस्था का मुय स्रोत था। तत्कालीन राजस्व मंत्री ने इसी कुएं से पानी उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी थी। गांव के लोगों को इसके बदले 300 रुपए मुआवजा दिया गया, जो उस समय बड़ी राशि थी।