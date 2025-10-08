ट्रकों की आमने-सामने हुई भिड़ंत से लगी आग, एक चालक जिंदा जला, दूसरा चालक घायल

ट्रकों में हुई भिड़न्त के बाद लगी भीषण आग में ट्रक की बॉडी में फंसे चालक को बचाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन आग की तेज लपटों से घिरे ट्रकों को देखकर लोग बेबस नजर आए। हादसे के बाद पुलिस वृताधिकारीनरेन्द्र पूनियां, राजस्व तहसीलदार विनोद पूनियां, थानाधिकारी गणेश कुमार बिश्नोई समेत पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा आग पर काबू पाने के लिए बीकानेर से दमकल बुलाई गई। दमकल के पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया तथा करीब पांच घण्टे बाद काफी मशक्कत के बाद ट्रक में जले चालक का शव निकाला जा सका। हादसे में जलने से दोनों ट्रक कबाड़ बन गए तथा ट्रकों को जेसीबी व क्रेन की मदद से सड़क से हटाया गया। पुलिस ने मृतक के चाचा मांगीलाल पुत्र डूंगरराम जाट की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया।

