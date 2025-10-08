Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

ट्रकों की आमने-सामने हुई भिड़ंत से लगी आग, एक चालक जिंदा जला, दूसरा चालक घायल

भीषण आग में ट्रक में फंसे चालक को बचाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन आग की तेज लपटों से घिरे ट्रकों को देखकर लोग बेबस नजर आए।

2 min read

बीकानेर

image

Hari Singh

Oct 08, 2025

लूणकरनसर में राजमार्ग-62 पर दो ट्रकों में भिड़न्त के बाद लगी भीषण आग।

बीकानेर. लूणकरनसर. राष्ट्रीय राजमार्ग-62 पर मलकीसर बस स्टैण्ड के समीप मंगलवार सुबह दो ट्रकों में आमने-सामने हुई जबदस्तभिड़न्त में दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। हादसे एक ट्रक के चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई तथा दूसरे ट्रक का चालक घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

लूणकरनसर थानाधिकारी गणेश कुमार बिश्नोई ने बताया कि राजमार्ग-62 पर मलकीसर बस स्टैण्ड के समीप मंगलवार सुबह करीब पौने छह बजे सूरतगढ़ से लूणकरनसर की तरफ ईंटों से भरे ट्रक की सामने से बजरी लेकर जा रहे ट्रक की जबदस्तभिड़न्त हो गई। दोनों ट्रक की भिड़न्त से आग लग गई। आग से एक ट्रक के चालक जामसर थाना क्षेत्र के ग्राम कालासर निवासी सीताराम (21) पुत्र मोटाराम जाट की कैबिन में फंसने से मौके पर ही जलने से दर्दनाक मौत हो गई।दूसरे ट्रक का चालक घायल हो गया।

भीषण आग में बचाने के प्रयास रहे नाकाफी

ट्रकों में हुई भिड़न्त के बाद लगी भीषण आग में ट्रक की बॉडी में फंसे चालक को बचाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन आग की तेज लपटों से घिरे ट्रकों को देखकर लोग बेबस नजर आए। हादसे के बाद पुलिस वृताधिकारीनरेन्द्र पूनियां, राजस्व तहसीलदार विनोद पूनियां, थानाधिकारी गणेश कुमार बिश्नोई समेत पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा आग पर काबू पाने के लिए बीकानेर से दमकल बुलाई गई। दमकल के पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया तथा करीब पांच घण्टे बाद काफी मशक्कत के बाद ट्रक में जले चालक का शव निकाला जा सका। हादसे में जलने से दोनों ट्रक कबाड़ बन गए तथा ट्रकों को जेसीबी व क्रेन की मदद से सड़क से हटाया गया। पुलिस ने मृतक के चाचा मांगीलाल पुत्र डूंगरराम जाट की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया।

बेकाबू कार नहर में गिरी, डूबने से एक युवक मौत
कंवरसेन लिफ्ट नहर के मलकीसर पम्पिंग स्टेशन के समीप सोमवार रात को नहर के पटड़े से गुजर रही एक कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। हादसे के एक युवक की डूबने से मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नहर से शव व कार को बाहर निकाला।

लूणकरनसर थानाधिकारी गणेश कुमार बिश्नोई ने बताया कि पीपेरां निवासी दिनेश कुमार जाट ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि सोमवार रात करीब 11 बजे उसका भाई पीपेरां निवासी साहबराम (33) पुत्र राजूराम जाट व नरेन्द्र पुत्र बंशीलाल जाट कार से कंवरसेन लिफ्ट नहर के पटड़े के किनारे खेत जा रहे थे। इस दौरान चालक से कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी तथा हादसे में साहबराम जाट की डूबने से मौत हो गई। जबकि नरेन्द्र बच गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने जेसीबी से कार को नहर से बाहर निकाला। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया।

बीकानेर

