बीकानेर

सेना ने महाजन में किया महाभ्यास ‘अमोघ फ्यूरी’

‘अमोघफ्यूरी’ नामक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज का सफल आयोजन। ‘अमोघफ्यूरी’ भारतीय सेना की संयुक्तता, तकनीकी एकीकरण और बहु-क्षेत्रीय युद्ध परिदृश्यों में उच्च स्तरीय ऑपरेशनल रेडीनेस का सशक्त प्रमाण है।

बीकानेर

dinesh kumar swami

Sep 20, 2025

बीकानेर. राजस्थान के थार मरुस्थल स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज (एमएफएफआर) में सप्त शक्ति कमान ने ‘अमोघफ्यूरी’ नामक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज का सफल आयोजन किया। दिन-रात चले इस इस उच्च तीव्रता वाले फायर पावर एक्सरसाइज में विभिन्न फायरिंग प्लेटफार्मों के बीच बेहतरीन समन्वय और तालमेल प्रदर्शित किया गया। भारतीय सेना ने बहु-क्षेत्रीय युद्ध परिदृश्य में अपनी तत्परता दिखाते हुए सैनिकों की त्वरित तैनाती, आक्रामक जमीनी कार्रवाइयों और संयुक्त युद्धक अभियानों का प्रदर्शन किया।

‘अमोघफ्यूरी’ का उद्देश्य वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय और परिचालन तैयारियों का परीक्षण करना था। इसमें युद्धक टैंक, इन्फैंट्रीकॉम्बैट वाहन, आक्रमणकारी हेलीकॉप्टर, लंबी दूरी की क्षमता वाले आर्टिलरी सिस्टम्स, ड्रोन्स तथा सहित अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां शामिल रहीं।

अभ्यास के दौरान नेटवर्क आधारित संचार, कमान एवं नियंत्रण संरचना तथा वास्तविक समय निगरानी और लक्ष्य साधन प्रणालियों का प्रयोग कर साझा परिचालन चित्रण (कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर) तैयार किया गया, जिसे सभी स्तरों पर सहजता से साझा किया गया। इन क्षमताओं के परीक्षण से आधुनिक युद्धक्षेत्र में उभरते खतरों का प्रभावी रूप से सामना करने की क्षमता और अधिक सुदृढ़ हुई।

‘अमोघफ्यूरी’ भारतीय सेना की संयुक्तता, तकनीकी एकीकरण और बहु-क्षेत्रीय युद्ध परिदृश्यों में उच्च स्तरीय ऑपरेशनल रेडीनेस का सशक्त प्रमाण है।

Published on:

20 Sept 2025 05:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / सेना ने महाजन में किया महाभ्यास ‘अमोघ फ्यूरी’

