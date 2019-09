ईदगाह निर्माण के लिए चार बीघा जमीन के आवंटन पर लगाई रोक

Bikaner News: Ban on allotment of land for Idgah construction राजस्थान उच्च न्यायालय ने छत्तरगढ़ के जमीन आवंटन के मामले में दस वर्ष पूर्व का फैसला सुनाया है। तत्कालीन राज्य सरकार की ओर आवंटन अशरफिया मदरसा समिति को ईदगाह निर्माण के लिए जमीन आवंटन के प्रस्ताव पर रोक लगाकर नियमानुसार कार्रवाई के आदेश जारी किए है।