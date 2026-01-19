‘पत्नी गैर मर्दों से फोन पर बात करती थी, मुझे सामाजिक अपमान सहना पड़ा’, तलाक केस में कोर्ट ने बॉयफ्रेंड को बनाया पक्षकार

Bikaner News: पारिवारिक न्यायालय ने तलाक के मामले में पत्नी के कथित प्रेमी को पक्षकार बनाए जाने के निर्देश दिए हैं और उसे रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया है। पति की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि उसकी पत्नी गैर पुरुषों से फोन पर बातचीत करती थी, जिससे उसे सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ा। इसके बाद पति ने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।