Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

गुलाबी सर्दी के साथ सैलानियों से गुलजार हुआ बीकाणा

पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि इस सीजन में पिछले साल की तुलना में अधिक पर्यटक बीकानेर आएंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Atul Acharya

Oct 29, 2025

किला देखने पहुंचे पर्यटक।

किला देखने पहुंचे पर्यटक।

गुलाबी सर्दी ने दस्तक दी नहीं कि बीकानेर के धोरों और हवेलियों की रौनक बढ़ गई। देसी-विदेशी पर्यटक शहर की ऐतिहासिक गलियों और परंपरागत स्वाद का लुत्फ उठाने पहुंचने लगे हैं। जूनागढ़ किले के बाहर सुबह से ही पर्यटकों की बसें दिखने लगी हैं। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि इस सीजन में पिछले साल की तुलना में अधिक पर्यटक बीकानेर आएंगे। पर्यटक केवल धोरों और हवेलियों तक ही सीमित नहीं, बल्कि यहां के स्वाद के भी दीवाने हैं। सुबह-सुबह की कचौड़ी-पकौड़ी से लेकर कैर-सांगरी की सब्जी और बाजरे की रोटी तक, हर जायका सैलानियों को बीकानेर से जोड़ कर रख रहा है।

बनाई विशेष टीमें
संयुक्त निदेशक अनिल राठौड़ ने बताया कि पर्यटकों की सुविधा के लिए विभाग ने विशेष टीम गठित की है। प्रमुख स्थलों पर निगरानी रखी जा रही है। तीन पर्यटक सूचना बूथ लगाने की योजना है और वेबसाइट पर नियमित अपडेट दिए जा रहे हैं।

धोरों से हवेलियों तक, हर कोनेे में दिख रहे सैलानी
अक्टूबर से फरवरी तक बीकानेर में पर्यटन का चरम रहता है। इस बार ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन और इंग्लैंड से पर्यटक पहुंचे हैं। देसी सैलानियों में गुजरात, बंगाल और महाराष्ट्र से आने वालों की संख्या अधिक है। जूनागढ़ किला, उष्ट्र अनुसंधान केंद्र, जैन मंदिर, देशनोक का करणी माता मंदिर, रायसर और सागर की छतरियां प्रमुख आकर्षण बने हुए हैं।

बीकानेर की परंपराएं देखने का उत्साह
पर्यटन गाइड एसोसिएशन अध्यक्ष आनंद व्यास के अनुसार, हल्की सर्दी के साथ ही इस बार पर्यटकों की संख्या में बूम देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा, विदेशी सैलानियों की खास मांग रहती है कि उन्हें बीकानेर की परंपरागत कलाएं, हवेलियां और लोकसंस्कृति दिखाई जाए। शाम को धोरों पर कैमल सफारी और राजस्थानी व्यंजन उनका खास आकर्षण बने हुए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बीकानेर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 07:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / गुलाबी सर्दी के साथ सैलानियों से गुलजार हुआ बीकाणा

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

एक प्रधानाचार्य निलम्बित, वरिष्ठ अध्यापक के विरुद्ध चार्जशीट जारी करने के दिए निर्देश

बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर मिड डे मील चखा।
बीकानेर

RLP Foundation Day: 7 संकल्पों के साथ हनुमान बेनीवाल का शक्ति प्रदर्शन, भीड़ के दम पर साधेंगे चुनावी संदेश

RLP Foundation Day
बीकानेर

आखिर क्या होगा राजस्थान में स्कूलों का? 4 महीने में सिर्फ 70 दिन हुई पढ़ाई, परीक्षा सिर पर होने से टेंशन में शिक्षक-स्टूडेंट्स

Rajasthan schools
बीकानेर

Bikaner Crime: जिंदा नवजात शिशु को मरने के लिए कचरे के ढेर में फेंका, इलाके में सनसनी, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

Bikaner Crime
बीकानेर

Solar Power Plant: बीकानेर में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क, 2,450 मेगावाट होगी बिजली उत्पादन क्षमता

solar plant
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.