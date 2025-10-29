गुलाबी सर्दी के साथ सैलानियों से गुलजार हुआ बीकाणा

गुलाबी सर्दी ने दस्तक दी नहीं कि बीकानेर के धोरों और हवेलियों की रौनक बढ़ गई। देसी-विदेशी पर्यटक शहर की ऐतिहासिक गलियों और परंपरागत स्वाद का लुत्फ उठाने पहुंचने लगे हैं। जूनागढ़ किले के बाहर सुबह से ही पर्यटकों की बसें दिखने लगी हैं। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि इस सीजन में पिछले साल की तुलना में अधिक पर्यटक बीकानेर आएंगे। पर्यटक केवल धोरों और हवेलियों तक ही सीमित नहीं, बल्कि यहां के स्वाद के भी दीवाने हैं। सुबह-सुबह की कचौड़ी-पकौड़ी से लेकर कैर-सांगरी की सब्जी और बाजरे की रोटी तक, हर जायका सैलानियों को बीकानेर से जोड़ कर रख रहा है।