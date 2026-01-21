चांदी की चमक सातवें आसमान पर, बीकानेर सर्राफा बाजार में रिकॉर्ड तेजी, कीमत पूछते ही लौट रहे ग्राहक

कीमतों में आई इस तेज बढ़ोतरी से छोटे व्यापारियों पर दबाव बढ़ गया है। सर्राफा कारोबारी रेवंतराम जाखड़ ने बताया कि चांदी में निरंतर तेजी से कारोबार की रफ्तार धीमी हो गई है। ग्राहक अब भारी आभूषणों के बजाय छोटे और हल्के गहनों की ओर रुख कर रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए बाजार में और तेजी की आशंका भी जताई जा रही है। वैश्विक बाजार में मांग और आर्थिक अनिश्चितता के बीच चांदी की यह चमक आगे भी कायम रहती है या बाजार को राहत मिलती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।