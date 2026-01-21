21 जनवरी 2026,

बीकानेर

चांदी की चमक सातवें आसमान पर, बीकानेर सर्राफा बाजार में रिकॉर्ड तेजी, कीमत पूछते ही लौट रहे ग्राहक

बीकानेर सर्राफा बाजार में चांदी के भावों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। चांदी की कीमत 3 लाख 16 हजार रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई, जिससे बाजार में हलचल मच गई है।

बीकानेर

image

kamlesh sharma

Jan 21, 2026

चांदी के आभूषण: फोटो पत्रिका

बीकानेर। बीकानेर सर्राफा बाजार में चांदी के भावों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। मंगलवार को चांदी की कीमत 3 लाख 16 हजार रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई, जिससे बाजार में हलचल मच गई है। बीते कई दिनों से जारी तेजी अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से व्यापारियों के साथ निवेशकों की भी नजरें बाजार पर टिक गई हैं।

सर्राफा व्यापारियों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय हालात, डॉलर में उतार-चढ़ाव और औद्योगिक मांग में बढ़ोतरी के चलते चांदी के भावों में जबरदस्त उछाल आया है। हालांकि इस तेजी का सीधा असर आम ग्राहकों पर पड़ा है। शादी-विवाह और मांगलिक सीजन के बावजूद चांदी के आभूषणों और बर्तनों की खरीदारी कमजोर पड़ गई है।

एक दिन में 25 हजार रुपए की उछाल

चांदी के भावों में एक ही दिन में 25 हजार रुपए की तेजी दर्ज की गई। सोमवार को चांदी के भाव 2 लाख 91 हजार रुपए प्रति किलोग्राम थे, जो मंगलवार को बढ़कर 3 लाख 16 हजार रुपये हो गए। इससे पहले शनिवार को चांदी 2 लाख 80 हजार रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। लगातार बढ़ते दामों के चलते ग्राहक भाव पूछकर ही लौट रहे हैं।

ग्राहक और छोटे कारोबारी परेशान

कीमतों में आई इस तेज बढ़ोतरी से छोटे व्यापारियों पर दबाव बढ़ गया है। सर्राफा कारोबारी रेवंतराम जाखड़ ने बताया कि चांदी में निरंतर तेजी से कारोबार की रफ्तार धीमी हो गई है। ग्राहक अब भारी आभूषणों के बजाय छोटे और हल्के गहनों की ओर रुख कर रहे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए बाजार में और तेजी की आशंका भी जताई जा रही है। वैश्विक बाजार में मांग और आर्थिक अनिश्चितता के बीच चांदी की यह चमक आगे भी कायम रहती है या बाजार को राहत मिलती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

21 Jan 2026 03:13 pm

