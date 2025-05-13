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बीकानेर

राज्य भर में सबसे गर्म रहा बीकानेर, पारा 42.3 डिग्री तक पहुंचा, 45 पार जाने की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में आंधी और बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है।

बीकानेरMay 13, 2025 / 01:01 am

Brijesh Singh

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राजस्थान में सोमवार को सबसे अधिक गर्मी बीकानेर जिले में दर्ज की गई, जहां अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि इससे पहले यहां तापमान 44 डिग्री से ऊपर भी जा चुका है, लेकिन सोमवार को प्रदेश के अन्य सभी जिलों की तुलना में बीकानेर सबसे अधिक गर्म रहा। सुबह से ही आसमान साफ था और धूप तेज निकली हुई थी। जैसे-जैसे दिन चढ़ा, गर्मी और तेज होती गई। दोपहर तक हालात ऐसे हो गए कि लोग छांव की तलाश में इधर-उधर भटकते नजर आए। शीतल पेय की दुकानों पर भीड़ देखी गई और आमजन गर्मी से राहत पाने की कोशिश में लगे रहे।

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तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में आंधी और बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। इसके साथ ही तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी हो सकती है। विभाग ने हीटवेव (लू) के एक और दौर की चेतावनी दी है, जिसमें तापमान 44-45 डिग्री तक पहुंच सकता है।
न्यूनतम तापमान भी बढ़ा, हवाओं से लू जैसा असर

सोमवार को न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले 28 डिग्री था। दोपहर में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गर्म हवाओं ने लू जैसा अहसास करवा दिया।

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