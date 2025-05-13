मौसम विभाग के अनुसार, आगामी दिनों में आंधी और बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है।
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Hindi News / Bikaner / राज्य भर में सबसे गर्म रहा बीकानेर, पारा 42.3 डिग्री तक पहुंचा, 45 पार जाने की संभावना