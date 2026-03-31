बीकानेर में खौफनाक वारदात: प्रेम प्रसंग के शक में युवक की पीट-पीटकर हत्या, रात में बुलाकर किया हमला

मृतक की पहचान झाड़ेली निवासी मनोज मेघवाल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मनोज का गांव की एक महिला के घर आना-जाना था, जिस पर महिला के परिजनों को शक था। इसी संदेह ने हिंसक रूप लेते हुए हत्या जैसी वारदात को जन्म दे दिया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने साजिश रचकर मनोज को महिला के घर बुलाया। वहां पहले से मौजूद लोगों ने उस पर हमला कर दिया और लाठियों व अन्य हथियारों से बुरी तरह पीटा। गंभीर चोटें लगने के कारण मनोज अचेत हो गया।