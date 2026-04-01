BJP Vs Congress: पंचायत-निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का कथित ऑडियो वायरल, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

जिले में शहर से लेकर देहात तक कांग्रेस में गुटबाजी का उबाल है। आगामी पंचायत व निकाय चुनाव में पार्टी की टिकट बंटवारे की पॉवर को लेकर सरगर्मियां बढ़ी है। जयपुर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं से भी स्थानीय नेता लगातार मेल-मुलाकात कर रहे है। देहात में गोविन्दराम मेघवाल और बीकानेर शहर में बीडी कल्ला का अपना प्रभाव है। पार्टी अलाकमान की ओर से शहर व देहात जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद से अलग-अलग पॉवर सेंटर बनाने की कवायद चल रही है।