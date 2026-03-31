चालान पर सरकार की सख्ती: अब 50 प्रतिशत जुर्माना जमा किए बिना नहीं जा सकेंगे कोर्ट

बीकानेर। यातायात नियमों के उल्लंघन पर वाहन के कटने वाले चालान को लेकर सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लागू कर दिया है। अब किसी भी वाहन चालक को चालान के खिलाफ न्यायालय में चुनौती देने से पहले कुल जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि जमा करानी अनिवार्य हो गई है। बिना यह राशि जमा किए कोर्ट में सुनवाई का अवसर नहीं मिलेगा। नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रेल से यह नियम लागू हो रहा है।