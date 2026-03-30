Bikaner News: रेतीले टीलों से रोजगार हब बना श्रीडूंगरगढ़, खेती और उद्योगों ने बदली पूरे क्षेत्र की तस्वीर

रबी और खरीफ फसल की कटाई के समय यहां मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तरप्रदेश और राजस्थान के अन्य हिस्सों से बड़ी संख्या में मजदूर पहुंचते हैं। श्रीडूंगरगढ़ शहर के घूमचक्कर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और गांवों की चौपालों पर इन प्रवासी मजदूरों की टोलियां आसानी से देखी जा सकती हैं। ये मजदूर गांवों में कृषि नलकूपों के आसपास अस्थायी ठिकाने बनाकर महीनों तक काम करते हैं।