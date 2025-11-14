टूटे ताले, गायब ग्रिल…बाल वाहिनियों में बच्चों की सुरक्षा के इंतजामों का अता-पता नहीं

इससे पहले सुबह चेकिंग के दौरान जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मांडवी राजवी ने वाहनों को रुकवाना शुरू किया, तो वे हालात देख कर हैरान रह गईं। उन्होंने देखा कि इस दौरान रुकवाए गए कई वाहन निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को असुरक्षित रूप से ढो रहे थे। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि वाहनों के गेट के लॉक टूटे हुए, ग्रिल व मेश नहीं लगे हुए थे। ड्राइवरों के पास वैध लाइसेंस और पहचान दस्तावेज अधूरे पाए गए। मौके पर ही तीन वाहनों को सीज किया गया तथा अन्य कई वाहनों के चालान की कार्रवाई की गई।