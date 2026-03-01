Rajasthan Accident: राजस्थान में दर्दनाक हादसा, ट्रक से टकराई कार, तीन युवकों की मौत, चालक गंभीर घायल

हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल बन गया। मृतकों के परिजनों को जैसे ही घटना की सूचना मिली, वे अस्पताल पहुंच गए और उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने तीनों शवों को पांचू सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। बाद में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए गए। परिवादी ओमप्रकाश पुत्र जेठाराम की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी है और हादसे के कारणों की भी जांच कर रही है।