तनाव नहीं, जिंदगी चुनेंः मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, जीवन थामे रखिए…क्योंकि यह बेशकीमती है

अगर परिवार या दोस्त में कोई व्यक्ति लगातार उदास या चिड़चिड़ा रहता है। अकेलेपन में ज्यादा समय बिताता है। नींद या भूख की समस्या से जूझता है। अब जीने का मन नहीं करता जैसे वाक्य बोलता है। पढ़ाई, नौकरी या रिश्तों में अचानक रुचि खो देता है। नशे का सहारा ज्यादा लेने लगता है। कीमती सामान या चीजें बांटना शुरू कर देता है, तो यह संकेत हो सकते हैं कि वह गहरे तनाव में है और मदद चाहता है। ऐसे में उसके साथ समय बिताएं। उसे सुने और जरूरत हो, तो पेशेवर मदद (काउंसलिंग, डॉक्टर) दिलवाएं।