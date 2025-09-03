150वें जयंती वर्ष पर राष्ट्रीय सम्मान: जैन आचार्य जवाहर महाराज पर जारी होगा डाक टिकट और स्मारक सिक्का, मुंबई में होगा विमोचन समारोह

बीकानेर में आचार्य के नाम पर जवाहर विद्या पीठ स्थापित है। इसमें जैन संतों के प्रवचन होते रहते हैं। बीकानेर मूल के मुंबई प्रवासी सिद्धार्थ बोथरा ने बताया कि जसकरण बोथरा फाउंडेशन मुंबई दो दशक से इसके लिए प्रयासरत था। वित्त मंत्रालय ने स्मारक सिक्के के लिए गजट अधिसूचना जारी कर दी है। ट्रस्टी बोथरा ने कहा कि यह सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है।