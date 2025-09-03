150वें जयंती वर्ष पर राष्ट्रीय सम्मान: जैन आचार्य जवाहर महाराज पर जारी होगा डाक टिकट और स्मारक सिक्का, मुंबई में होगा विमोचन समारोह

स्वतंत्रता सेनानी और जैन आचार्यश्री जवाहरलाल महाराज पर भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने स्मारक डाक टिकट एवं वित्त मंत्रालय ने स्मारक चतुर्थांश सिक्का जारी करने की स्वीकृति जारी की है। इस समाज सुधारक और राष्ट्रीय व्यक्तित्व पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट उनके 150वें जयंती वर्ष में जारी किया जाएगा।
बीकानेर में आचार्य के नाम पर जवाहर विद्या पीठ स्थापित है। इसमें जैन संतों के प्रवचन होते रहते हैं। बीकानेर मूल के मुंबई प्रवासी सिद्धार्थ बोथरा ने बताया कि जसकरण बोथरा फाउंडेशन मुंबई दो दशक से इसके लिए प्रयासरत था। वित्त मंत्रालय ने स्मारक सिक्के के लिए गजट अधिसूचना जारी कर दी है। ट्रस्टी बोथरा ने कहा कि यह सिर्फ जैन समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है।
जसकरण बोथरा फाउंडेशन की ओर से मुंबई में सिक्का और डाक टिकट विमोचन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे।