कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा पहुंचे रामेश्वर डूडी के निवास पर

डोटासरा के साथ कांग्रेस नेता भंवरसिंह भाटी, देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष बिशनाराम सियाग आदि भी रहे। इससे पहले डोटासरा ने बीकानेर पहुंचने पर पत्रकारों से बातचीत में केन्द्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ज्यादा समय विदेशी दौरों पर रहते है और देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की बात करते है। उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद एक भी बड़ी जनहित की योजना शुरू नहीं की गई है।