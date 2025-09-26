सफाई वाहनों पर डिजिटल निगरानी, वार्ड में पहुंचा या नहीं…दिखेगा लाइव

बीकानेर. नगर निगम के सफाई कार्यों से जुड़े संसाधनों पर अब व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम (वीटीएस) से नजर रहेगी। निगम ने अपने और संवेदक फर्मों के सफाई कार्यों में लगे सभी वाहनों और संसाधनों पर वीटीएस लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसके लिए निगम की ओर से 55 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। वीटीएस के माध्यम से निगम नियंत्रण कक्ष के माध्यम से प्रत्येक संसाधन की प्रत्येक पल की गतिविधि पर नजर रख सकेगा। इस सिस्टम के तहत डंपिंग यार्ड पर पहुंचने वाले प्रत्येक वाहन में एकत्र कचरे को तौलने की प्रक्रिया भी ऑटोमेटिक रहेगी, जिसे बदला नहीं जा सकेगा।