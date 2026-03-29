28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Weather: विक्षोभ बेअसर, गर्मी असरदार… पारा उछला, धूप के तेवर, आंधी-बारिश के अनुमान फेल, पारा 3 डिग्री उछला

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बावजूद जिले में इसका असर लगभग नदारद रहा। मौसम में बदलाव की उम्मीदें धरी रह गईं और इसके उलट तापमान में बढ़ोतरी ने गर्मी के तेवर तेज कर दिए। मौसम विभाग ने शनिवार से तीन दिन तक आंधी और बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन जिले में कहीं भी [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Brijesh Singh

image

brijesh singh

Mar 28, 2026

गर्मी के चलते वीरान पड़े पार्क

गर्मी के चलते वीरान पड़े पार्क

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बावजूद जिले में इसका असर लगभग नदारद रहा। मौसम में बदलाव की उम्मीदें धरी रह गईं और इसके उलट तापमान में बढ़ोतरी ने गर्मी के तेवर तेज कर दिए। मौसम विभाग ने शनिवार से तीन दिन तक आंधी और बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन जिले में कहीं भी इसका असर नजर नहीं आया। इसके बजाय तेज धूप ने दिनभर लोगों को बेहाल रखा और गर्मी का असर बढ़ गया।

पारे में उछाल: दिन-रात दोनों गर्म

शनिवार को सुबह से ही मौसम में गत दिन की अपेक्षा हल्की गर्मी महसूस हुई। दिन चढ़ते-चढ़ते सूरज की तल्खी और तेज होती गई। नतीजा यह रहा कि अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले 33.2 डिग्री था।यानी करीब 3 डिग्री की बढ़ोतरी। वहीं न्यूनतम तापमान भी 18.6 से बढ़कर 22.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिससे रातें भी गर्म महसूस होने लगी हैं।

हवाओं का रुख स्थिर, गर्मी बरकरार

पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से हवाओं की दिशा में खास बदलाव नहीं आया। नतीजतन गर्म हवाओं और तेज धूप का असर लगातार बना हुआ है।

आज भी हल्के बदलाव की उम्मीद

मौसम विभाग के अनुसार रविवार को हल्के बादल छाने और हवा चलने की संभावना है, लेकिन फिलहाल गर्मी से राहत के स्पष्ट संकेत नहीं हैं। धूप के तेवर तल्ख ही बने रहने के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Mar 2026 11:35 pm

Published on:

28 Mar 2026 11:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Weather: विक्षोभ बेअसर, गर्मी असरदार… पारा उछला, धूप के तेवर, आंधी-बारिश के अनुमान फेल, पारा 3 डिग्री उछला

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वेतन रुका तो थम गई व्यवस्था : संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में मची अफरा-तफरी, एसएसबी दो घंटे ठप

बीकानेर

तू डाल-डाल, मैं पात-पात: अफसरों ने चोरी पकड़ने के किए उपाय, तो सारथी ने मशीन बदल कर ऐसे लगा दिया चूना

बीकानेर रोडवेज
बीकानेर

शोध, नवाचार और अकादमिक सहयोग को मिलेगा बढ़ावा, छात्रों के लिए खुलेंगी नई संभावनाएं

एमओयू के दौरान उपस्थित कुलगुरु।
बीकानेर

नामांकन बढ़ाने का प्रयास, घरों की चौखट तक पहुंचे गुरुजी

हाउस होल्ड सर्वे के तहत एक घर में जानकारी लेते शिक्षक।
बीकानेर

Rajasthan Crime: युवती के साथ आपत्तिजनक हालत में था युवक, फावड़े से सिर पर ताबड़तोड़ वार कर भाइयों ने कर दी हत्या

Anil Bishnoi Murder Case
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.