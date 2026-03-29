Weather: विक्षोभ बेअसर, गर्मी असरदार… पारा उछला, धूप के तेवर, आंधी-बारिश के अनुमान फेल, पारा 3 डिग्री उछला

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बावजूद जिले में इसका असर लगभग नदारद रहा। मौसम में बदलाव की उम्मीदें धरी रह गईं और इसके उलट तापमान में बढ़ोतरी ने गर्मी के तेवर तेज कर दिए। मौसम विभाग ने शनिवार से तीन दिन तक आंधी और बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन जिले में कहीं भी इसका असर नजर नहीं आया। इसके बजाय तेज धूप ने दिनभर लोगों को बेहाल रखा और गर्मी का असर बढ़ गया।