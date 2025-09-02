श्वेतार्क से गढ़ा अलौकिक स्वरूप, रिद्धि-सिद्धि सहित विराजमान गणेश

एडवोकेट सोमदत्त पुरोहित के अनुसार, उनके दादाजी छोटूलाल पुरोहित परम गणेश भक्त और संत बालकदास के शिष्य थे। गुरु भक्ति और आस्था से प्रसन्न होकर संत बालकदास ने उन्हें यह दुर्लभ मूर्ति आशीर्वाद स्वरूप भेंट की थी। तभी से पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार और श्रद्धालु निरंतर पूजन-अर्चन कर रहे हैं। अब उनके परिवार में पांचवी पीढ़ी श्वेतार्क गणेश के दर्शन और पूजन कर रही है। गणेश चतुर्थी से अनन्त चतुर्दशी तक नित्य बड़ी संया में श्रद्धालु यहां दर्शन-पूजन के लिए आते हैं और मूर्ति को मौळी बांधकर अपनी मनोकामनाएं भगवान गणेश के समक्ष रखते हैं।