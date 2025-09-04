Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीकानेर

Rajasthan: स्कूलों में बदली दीपावली की छुट्टियों की तारीख, अब इन 11 दिनों का रहेगा अवकाश

School Remain Closed: छुट्टियां 13 अक्टूबर से शुरू होंगी लेकिन 12 अक्टूबर को रविवार है। इसलिए स्कूल 11 अक्टूबर तक ही संचालित होंगे।

बीकानेर

Akshita Deora

Sep 04, 2025

फोटो: पत्रिका

Diwali School Holiday New Date: शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने इस साल अक्टूबर में होने वाले 12 दिन के मध्यावधि अवकाश (दिवाली) की तिथियों में बदलाव किया है। पहले ये छुट्टियां 16 से 27 अक्टूबर तक तय थीं लेकिन अब इन्हें 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक कर दिया गया है।

क्यों किया बदलाव?

शिविरा पंचांग के अनुसार पहले 13 से 15 अक्टूबर तक सेकंड टेस्ट आयोजित होने थे। लेकिन अब जब छुट्टियां 13 तारीख से शुरू हो रही हैं तो उन तारीखों में परीक्षा संभव नहीं है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने सेकंड टेस्ट की तारीखों को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इस जिले में भारी बारिश के चलते गुरुवार को स्कूलों में अवकाश घोषित, आदेश जारी
दौसा
image

क्या होंगी नई एग्जाम डेट?

माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शासन सचिव को भेजे गए प्रस्ताव में बताया कि अब सेकंड टेस्ट 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच आयोजित किए जा सकते हैं। इस बदलाव से स्कूलों को परीक्षा की तैयारी के लिए भी अतिरिक्त समय मिल जाएगा।

स्कूल कब तक बंद रहेंगे?

छुट्टियां 13 अक्टूबर से शुरू होंगी लेकिन 12 अक्टूबर को रविवार है। इसलिए स्कूल 11 अक्टूबर तक ही संचालित होंगे। इसके बाद स्कूल 25 अक्टूबर (शनिवार) से दोबारा खुलेंगे।

छुट्टियां कितनी दिन की रहेंगी?

तारीखों में बदलाव किया गया है लेकिन कुल अवकाश अवधि पहले की तरह 12 दिन ही रखी गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर यह फेरबदल किया गया है।

ये भी पढ़ें

Holiday: पांच सितम्बर को रहेगा अवकाश, स्कूल-कॉलेज व सभी सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद
जयपुर
school holidays

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Sept 2025 10:07 am

Published on:

04 Sept 2025 10:04 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan: स्कूलों में बदली दीपावली की छुट्टियों की तारीख, अब इन 11 दिनों का रहेगा अवकाश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट