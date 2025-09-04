Rajasthan: स्कूलों में बदली दीपावली की छुट्टियों की तारीख, अब इन 11 दिनों का रहेगा अवकाश

शिविरा पंचांग के अनुसार पहले 13 से 15 अक्टूबर तक सेकंड टेस्ट आयोजित होने थे। लेकिन अब जब छुट्टियां 13 तारीख से शुरू हो रही हैं तो उन तारीखों में परीक्षा संभव नहीं है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने सेकंड टेस्ट की तारीखों को भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।