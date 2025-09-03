Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Holiday: पांच सितम्बर को रहेगा अवकाश, स्कूल-कॉलेज व सभी सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद

September holidays: अब आप यह भी जान लीजिए कि सितम्बर माह में कौन-कौनसे अवकाश रहेंगे। दो सितम्बर को राजस्थान में रामदेव जयंती का अवकाश हो चुका है। इसके बाद अब पांच सितम्बर को बाराबफात का अवकाश रहेगा। पांच सितम्बर को शुक्रवार है। ऐसे में लम्बा वीकेंड भी मिल रहा है। इसके बाद...

जयपुर

Sep 03, 2025

पत्रिका (फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

Barawafat holiday: जयपुर। आगामी पांच सितम्बर को अवकाश रहेगा। इस दिन सभी सरकारी व निजी स्कूलों के अलावा सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।
आपको बता दें कि इस बार सितम्बर माह में छुट्टियों की बहार आई हुई है। चार अतिरिक्त अवकाश भी मिले हैं। इनमें पांच सितम्बर को भी अवकाश रहेगा।

किसलिए रहेगा पांच सितम्बर का अवकाश

पांच सितम्बर को बाराबफात का अवकाश रहेगा। इस दिन सभी स्कूल-कॉलेज व सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।

सितम्बर में और कौन-कौनसे रहेंगे अवकाश

अब आप यह भी जान लीजिए कि सितम्बर माह में कौन-कौनसे अवकाश रहेंगे। दो सितम्बर को राजस्थान में रामदेव जयंती का अवकाश हो चुका है। इसके बाद अब पांच सितम्बर को बाराबफात का अवकाश रहेगा। पांच सितम्बर को शुक्रवार है। ऐसे में लम्बा वीकेंड भी मिल रहा है। इसके बाद 22 सितम्बर को नवरात्रा स्थापना और 30 सितम्बर को दुर्गाष्टमी का अवकाश रहेगा।

