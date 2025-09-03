Holiday: पांच सितम्बर को रहेगा अवकाश, स्कूल-कॉलेज व सभी सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद

Barawafat holiday: जयपुर। आगामी पांच सितम्बर को अवकाश रहेगा। इस दिन सभी सरकारी व निजी स्कूलों के अलावा सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।
आपको बता दें कि इस बार सितम्बर माह में छुट्टियों की बहार आई हुई है। चार अतिरिक्त अवकाश भी मिले हैं। इनमें पांच सितम्बर को भी अवकाश रहेगा।
पांच सितम्बर को बाराबफात का अवकाश रहेगा। इस दिन सभी स्कूल-कॉलेज व सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।
अब आप यह भी जान लीजिए कि सितम्बर माह में कौन-कौनसे अवकाश रहेंगे। दो सितम्बर को राजस्थान में रामदेव जयंती का अवकाश हो चुका है। इसके बाद अब पांच सितम्बर को बाराबफात का अवकाश रहेगा। पांच सितम्बर को शुक्रवार है। ऐसे में लम्बा वीकेंड भी मिल रहा है। इसके बाद 22 सितम्बर को नवरात्रा स्थापना और 30 सितम्बर को दुर्गाष्टमी का अवकाश रहेगा।