Holiday: पांच सितम्बर को रहेगा अवकाश, स्कूल-कॉलेज व सभी सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद

अब आप यह भी जान लीजिए कि सितम्बर माह में कौन-कौनसे अवकाश रहेंगे। दो सितम्बर को राजस्थान में रामदेव जयंती का अवकाश हो चुका है। इसके बाद अब पांच सितम्बर को बाराबफात का अवकाश रहेगा। पांच सितम्बर को शुक्रवार है। ऐसे में लम्बा वीकेंड भी मिल रहा है। इसके बाद 22 सितम्बर को नवरात्रा स्थापना और 30 सितम्बर को दुर्गाष्टमी का अवकाश रहेगा।