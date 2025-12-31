जयपुर पुलिस में बड़ा बदलाव, 9 थानों से एक्सीडेंट यूनिट हटाई गई, जांच में हो रही थी देरी

राजस्थान यातायात पुलिस (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। राजस्थान के जयपुर शहर में पुलिस ने शहर के बाहरी इलाकों के 9 पुलिस थानों को विशेष एक्सीडेंट यूनिट ( एक्सीडेंट पुलिस स्टेशन ) से हटा दिया है। इन यूनिट को हटाने की वजह है कि इन यूनिट्स के लोग दुर्घटना वाली जगह पर पहुंचने में बहुत देर कर देते थे।
12 दिसंबर को पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि अब बगरू, बिंदायका, कालवाड़, खोरा बिसाल, चोमू, तुंगा, दौलतपुरा, हरमाड़ा और पत्रकार कॉलोनी थाने अपने-अपने इलाके में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की जांच खुद करेंगे।
कमिश्नर ने बताया कि ये थाने एक्सीडेंट यूनिट से बहुत दूर हैं, इसलिए पहुंचने में समय लगता है। इससे दुर्घटना में घायल लोगों को काफी परेशानी होती है। इन 9 थानों से जुड़े सभी पुराने दुर्घटना के मामले भी अब इन्हीं थानों को वापस दे दिए जाएंगे, ताकि जांच और कानूनी काम जल्दी हो सके।
इस बदलाव के बाद अब पुलिस यह भी सोच रही है कि क्या बाकी बची एक्सीडेंट यूनिट्स को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। क्योकि इन यूनिट्स के पास एफआईआर(FIR) दर्ज करने का अधिकार नहीं होता। और ये दुर्घटना स्थल पर देर से पहुंचती हैं, जिससे जांच में देरी होती है।
