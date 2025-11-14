ट्रोमा सेंटर जैसी जगह पर भी सुरक्षित नहीं है आपकी जेब, दिनदहाड़े मरीज के परिजन की जेब से 25 हजार रुपए उड़ाए

कोलायत के वार्ड 13 झझू बास निवासी दीपक पुत्र विशनाराम अपनी मां मघी देवी को हाथ की तकलीफ के चलते ट्रोमा सेंटर लेकर आया था। चिकित्सक ने एक्सरे की सलाह दी। एक्सरे कराने के दौरान दीपक की पैंट की पीछे की जेब में रखे 24 हजार 100 रुपए गायब हो गए। दीपक ने बताया, “मैं पहली बार पीबीएम अस्पताल आया था। मां को दिखाने के लिए गांव से 25 हजार रुपए लेकर निकला था। कुछ राशि किराए में खर्च हुई और शेष 24 हजार 100 रुपए चोरी हो गए।”