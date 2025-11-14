Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

ट्रोमा सेंटर जैसी जगह पर भी सुरक्षित नहीं है आपकी जेब, दिनदहाड़े मरीज के परिजन की जेब से 25 हजार रुपए उड़ाए

दीपक ने बताया, “मैं पहली बार पीबीएम अस्पताल आया था। मां को दिखाने के लिए गांव से 25 हजार रुपए लेकर निकला था। कुछ राशि किराए में खर्च हुई और शेष 24 हजार 100 रुपए चोरी हो गए।”

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Brijesh Singh

Nov 14, 2025

पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में सुरक्षा व्यवस्था की पोल तब खुल गई, जब एक मरीज के परिजन की जेब से 25 हजार रुपए चोरी हो गए। यह घटना गुरुवार दोपहर एक्सरे रूम के पास हुई। खास बात यह कि सिर्फ एक दिन पहले ही अस्पताल प्रशासन ने ट्रोमा सेंटर का निरीक्षण कर खराब सीसीटीवी कैमरों को ठीक कराने के निर्देश दिए थे।

एक्सरे के दौरान हुई जेबकटी

कोलायत के वार्ड 13 झझू बास निवासी दीपक पुत्र विशनाराम अपनी मां मघी देवी को हाथ की तकलीफ के चलते ट्रोमा सेंटर लेकर आया था। चिकित्सक ने एक्सरे की सलाह दी। एक्सरे कराने के दौरान दीपक की पैंट की पीछे की जेब में रखे 24 हजार 100 रुपए गायब हो गए। दीपक ने बताया, “मैं पहली बार पीबीएम अस्पताल आया था। मां को दिखाने के लिए गांव से 25 हजार रुपए लेकर निकला था। कुछ राशि किराए में खर्च हुई और शेष 24 हजार 100 रुपए चोरी हो गए।”

एक्सरे के बाद चला पता

दीपक ने बताया कि जब एक्सरे खत्म हुआ और उसने जेब संभाली तो रुपए नहीं मिले। उसने तुरंत ट्रोमा सेंटर के कर्मचारियों को सूचना दी, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। बाद में वह पीबीएम पुलिस चौकी पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई।

सीसीटीवी कैमरे लंबे समय से बंद

घटना के बाद दीपक और उसके साथ आई महिलाओं ने पीबीएम अस्पताल के सर्वर रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज देखने का प्रयास किया, लेकिन ट्रोमा सेंटर के सभी कैमरे बंद मिले। इस कारण चोरी की घटना कहीं कैद नहीं हो सकी। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, ट्रोमा सेंटर में सुबह आउटडोर के समय बड़ी भीड़ रहती है और एक्सरे रूम के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहती है।

अधीक्षक बोले...कैमरे अब चालू कर दिए

पीबीएम अधीक्षक डॉ. बी.सी. घीया ने कहा कि एक दिन पहले ट्रोमा सेंटर का निरीक्षण किया गया था और खराब कैमरों को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए थे। गुरुवार शाम तक सभी कैमरे चालू कर दिए गए हैं। पुलिस चौकी के कांस्टेबल सुरेंद्र ने बताया, पीड़ित व्यक्ति ने चौकी में आकर शिकायत दी है। उसे सदर थाने में मामला दर्ज कराने को कहा गया है। ट्रोमा सेंटर के कैमरे घटना के वक्त बंद होने की बात पुलिस ने भी मानी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Nov 2025 12:48 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / ट्रोमा सेंटर जैसी जगह पर भी सुरक्षित नहीं है आपकी जेब, दिनदहाड़े मरीज के परिजन की जेब से 25 हजार रुपए उड़ाए

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गांव की मेहनत अब बनेगी मिसालः ढींगसरी की बेटियों को खेल मैदान व हॉस्टल की मिल रही सौगात

बीकानेर

टूटे ताले, गायब ग्रिल…बाल वाहिनियों में बच्चों की सुरक्षा के इंतजामों का अता-पता नहीं

बीकानेर

राजस्थान की 94 साल की गोल्डन दादी ने फिर किया कमाल, जीत लिए 4 गोल्ड मेडल, जानिए उनका फिटनेस मंत्र

Golden Dadi in Bikaner
बीकानेर

Delhi Car Blast: बीकानेर रेंज में पाक सीमा पर बढ़ी हलचल, सीमा पार है आतंकी ट्रेनिंग कैंपों के लिए बदनाम बहावलपुर

Delhi blast
बीकानेर

बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के दिल में बसता है राजस्थान, बीकानेर से रह चुके हैं सांसद, जानिए दिलचस्प कहानी

Bollywood actor Dharmendra
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.