स्याही में लिखी आस्था …श्री गणेशाय नम: से शुरू,‘लक्ष्मीजी साय करै’ पर खत्म

QksVks LVksjh : dEI;wVj ds tekus esa cgh[kkrk dh ekax vc Hkh--- chdkusj esa fnokyh ij u, lky dh 'kq#vkr gksrh gSA vkt ds fMftVy ;qx es dEI;wVj ] eksckby ds dh&cksMZ ij ljiV nkSM+rh vaxqfy;ka daI;wVj o eksckby dh LØhu ,d eksgd lalkj t:j jprh gSA ] ogha] cgh&[kkrksa esa dkxt vkSj L;kgh dk lekxe le; ds lkFk èkqaèkyk rks iM+ ldrk gS] ysfdu fdlh ok;jl ls fMyhV ugha gks ldrkA fnokyh ij O;kikjh vius iqjkus [kkrksa dks can dj u, [kkrs [kksyrs gSaA budh fy[kk&i<+h cgh[kkrksa esa gksrh gSA dEI;wVj dk tekuk vkus ij cgh[kkrksa dh ekax Hkys gh de xbZ] ysfdu fnokyh ij muds iwtu vkSj u, [kkrs fy[kus dh ijEijk vc Hkh dk;e gSA blh ds pyrs Qj cktkj esa iqjkus le; ls cgh[kkrs cukus okys O;kikjh vkt Hkh cgh[kkrs rS;kj djrs gSaA cgh[kkrs [kjhnrs yksxA QksVks ukS'kkn vyh