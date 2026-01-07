International Camel Festival: 9-11 जनवरी को बीकानेर में होगा ऊंट उत्सव, जानें 2026 में क्या होगा खास, देश-विदेश से आएंगे लोग

ऊंटो का अद्भुत करतब और डांस देखने सैलानी बड़ी संख्या में हर साल बीकानेर आते है। हर कोई इस खास लम्हे को अपने कैमरों में कैद जरूर करता है। इतना ही नहीं फर्र कटिंग कला और ऊंटों का अनूठा श्रृंगार भी अपने आप में खास होता है। हर साल जनवरी में होने वाला ऊंट उत्सव राजस्थानी फर्र कटिंग कला को जीवित रखे हुए है। ऊंट के शरीर पर बालों को बारीकी से कटिंग कर राजस्थानी मांडने और संस्कृति को इसके माध्यम से उकेरा जाता है। इस दौरान ऊंटों पर त्वरित मुद्दों के अलावा पर्यावरण बचाओं जैसे संदेश भी दिए जाते है। एक समय था जब इस अनूठी कला के लिए कारीगर काफी थे। उत्सव के दौरान भी बड़ी संख्या में ऊंट पालक पहुंचते थे। लेकिन इस कला के परंपरागत कारीगर अब अंगुलियों पर गिनने जितने मुश्किल से बचे है। ऐसे में ऊंट उत्सव के अलावा भी कोई कार्यक्रम होना चाहिए ताकि इस कला को जीवित रखा जा सके।