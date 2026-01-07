7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बीकानेर

International Camel Festival: 9-11 जनवरी को बीकानेर में होगा ऊंट उत्सव, जानें 2026 में क्या होगा खास, देश-विदेश से आएंगे लोग

बीकानेर में 9 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाला अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव इस बार खास आकर्षणों से भरपूर होगा।

4 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Akshita Deora

image

अतुल आचार्य

Jan 07, 2026

Camel-Festival-2026

फाइल फोटो: पत्रिका

Camel Festival 2026: इस बार 9 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाला अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव बीकानेर में रंग-बिरंगे आयोजनों से सजा होगा। पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक अनिल राठौड़ के अनुसार इस बार ऊंट उत्सव में वन विभाग के सहयोग से 10 जनवरी को बर्ड फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाएगा। इस फेस्टिवल में जुड़बीड़ और लव कुश वाटिका में बर्ड वॉचिंग और नेचर वॉक के कार्यक्रम होंगे जहां आपको गिद्ध, शिकारी पक्षी और कई अन्य जीवों को देखे का मौका मिलेगा।

हरियाली, कला और विरासत के संगम के साथ ऊंट उत्सव की शुरुआत होगी। 9 जनवरी को शुरू होने वाला तीन दिवसीय ऊंट उत्सव बीकानेर में सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान शहरभर में उत्सव के प्रचार के लिए पीले चावल बांटे जाएंगे। साथ ही, "हमारी विरासत" कार्यक्रम के तहत हेरिटेज वॉक का आयोजन भी होगा। इसके अलावा, बीकानेरी फूड फेस्टिवल, कला प्रदर्शनी और मिस्टर बीकाणा, मिस मरवण शो जैसी आकर्षक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी।

हर साल विदेशी महिला भी आती है हिस्सा लेने

ऊंटो का अद्भुत करतब और डांस देखने सैलानी बड़ी संख्या में हर साल बीकानेर आते है। हर कोई इस खास लम्हे को अपने कैमरों में कैद जरूर करता है। इतना ही नहीं फर्र कटिंग कला और ऊंटों का अनूठा श्रृंगार भी अपने आप में खास होता है। हर साल जनवरी में होने वाला ऊंट उत्सव राजस्थानी फर्र कटिंग कला को जीवित रखे हुए है। ऊंट के शरीर पर बालों को बारीकी से कटिंग कर राजस्थानी मांडने और संस्कृति को इसके माध्यम से उकेरा जाता है। इस दौरान ऊंटों पर त्वरित मुद्दों के अलावा पर्यावरण बचाओं जैसे संदेश भी दिए जाते है। एक समय था जब इस अनूठी कला के लिए कारीगर काफी थे। उत्सव के दौरान भी बड़ी संख्या में ऊंट पालक पहुंचते थे। लेकिन इस कला के परंपरागत कारीगर अब अंगुलियों पर गिनने जितने मुश्किल से बचे है। ऐसे में ऊंट उत्सव के अलावा भी कोई कार्यक्रम होना चाहिए ताकि इस कला को जीवित रखा जा सके।

विदेशी महिला हिस्सा लेने आती है बीकानेर


ये कला इतनी अद्भुत है की एक महिला पर्यटक हर साल सिर्फ फर कटिंग में हिस्सा लेने के लिए बीकानेर पहुंचती है। जानकारों के अनुसार जापान की मेगुमी कई दिनों पहले ही बीकानेर आ जाती है। इसके बाद ऊंट पर फर्र कटिंग करती और हिस्सा लेती है। हालांकि इस बार वह बीकानेर नहीं आई है।

श्रृंगारित करने में खर्च होते है हजारों रुपए


कैमल फेस्टिवल के दौरान ऊंट सज्जा प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। इसमें ऊंटों का विशेष श्रृंगार होता है। जानकारी के अनुसार इनको श्रृंगारित करने के लिए पचास हजार से भी अधिक रुपए तक खर्च हो जाते है। इस दौरान गोरबंद, पीतल पिलाण, चांदी का गिरबान, घुंघरू, नेवरी सहित अन्य सामान से सजाया जाता है। इसके लिए ऊंट पालक कई दिनों पहले तैयारी भी शुरू कर देते है ताकि प्रतियोगिता के दौरान उनका ऊंट सबसे सुंदर नजर आए और प्रथम अवार्ड अपने नाम कर सके।

पहले थे अधिक ऊंट, अब कम


अक्कासर गांव के रामलाल कूकणा बताते है कि जब ऊंट उत्सव शुरू हुआ था तब से ही इसमें हिस्सा ले रहे है। इसमें सबसे खास प्रतियोगिता फर्र कटिंग की ही होती है। इसके लिए 15 दिन पहले ही तैयारी में जुट जाते है। 2008 में कारीगर को बुलाकर फर्र कटिंग करवाते थे। लेकिन धीरे-धीरे खुद ने ही सीखी। ये कला काफी कठिन ने है। इसके लिए दिमाग से काम करना पड़ता है। क्योंकि थोड़ी बहुत गलती होते ही सब खत्म हो जाता है। उन्होंने बताया कि पहले 10 से 12 ऊंट पालक इसमें हिस्सा लेने के लिए आते थे। लेकिन अब ये संख्या 5 से 6 ही रह गई है।

काफी मेहनत लगती है


ऊंट उत्सव के दौरान ऊंट फर्र कटिंग और ऊंट सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन होता है। इसमें ऊंट पालकों की ओर से काफी बारीकी से काम किया होता है। फर्र कटिंग में कई दिन लगते है। काफी मेहनत भी लगती है। एक विदेशी महिला इसमें हिस्सा लेने के लिए हर साल आती है। हर साल इन दोनों ही प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में प्रतिभागी हिस्सा लेते है।
अनिल राठौड़, संयुक्त निदेशक, पर्यटन विभाग बीकानेर

ये भी पढ़ें

Army Day Parade: जयपुर में आर्मी डे परेड देखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, इन वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध
जयपुर
Army Day Parade in Jaipur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 02:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / International Camel Festival: 9-11 जनवरी को बीकानेर में होगा ऊंट उत्सव, जानें 2026 में क्या होगा खास, देश-विदेश से आएंगे लोग

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब घुटनों के दर्द, ऑस्टियोआर्थराइटिस, टेनिस एल्बो आदि रोगों का बिना ऑपरेशन इलाज संभव

पीबीएम अधीक्षक डॉ. बी.सी.घीया, ट्रॉमा हॉस्पिटल प्रभारी और वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. बी.एल खजोटिया, वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. अजय कपूर समेत ट्रोमा अस्पताल के अन्य अस्थि रोग विशेषज्ञ उपस्थित रहे।
समाचार

बीकानेर में बिजली विभाग का कर्मचारी 1.45 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, वीसीआर सेटलमेंट के नाम पर मांगी थी घूस

Bikaner ACB
बीकानेर

Bikaner News: अब रात में रोशन होंगे बीकानेर के 75 गांव, लगाई जाएंगी 1640 सोलर लाइटें

Solar lights in Bikaner
बीकानेर

शीतलहर का प्रकोप: आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश

बीकानेर

Bikaner: सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी छोड़कर शुरू किया शानदार स्टार्टअप, कई राज्यों की महिलाएं घर बैठे कर रही कमाई

Bikaner-Startup
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.