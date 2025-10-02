चिंगारी से राख तक: फुलझड़ी…जो सिमट गई एक फैक्ट्री तक

एक वो भी दिवाली थी…इक ये भी दिवाली है। कभी दिवाली पर बीकानेर की फुलझड़ी पूरे देश में रौनक बिखेरती थी। दिल्ली से लेकर आंध्र तक इसकी चिंगारियां चेहरों पर चमक लाती थी। लेकिन वक्त की मार, बढ़ती लागत और घटती मांग ने उस चमक को धुंधला कर दिया। उस दौर में 200 से ज्यादा मंझे कारीगरों का हुनर एक साथ जल उठता था, तो जहां आतिशबाजी करने वाले घरों में लोगों के चेहरों पर चमक दौड़ जाती थी। तो वहीं सिक्कों की खनक से श्रमिकों-कारीगरों समेत इस व्यवसाय से जुड़े स्थानीय लोगों के घरों में लक्ष्मी का प्रवेश होता था। अब हालत यह है कि कभी देशभर में डंका बजाने वाली बीकानेर की फुलझड़ी सिर्फ एक फैक्ट्री और 50 कारीगरों तक सीमित रह गई है।