Bikaner: नख से सिर तक सोने-चांदी में सजी गणगौर पर 24 घंटे हथियारबंद पहरा, साल में सिर्फ 2 दिन दर्शन

यह गणगौर प्रतिमा वर्षभर में केवल तृतीया और चतुर्थी के दिन ही श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बाहर आती है। करीब 150 वर्ष से अधिक पुरानी इस प्रतिमा को इन दो दिनों में हवेली से बाहर पाटे पर विराजित किया जाता है। इस वर्ष दो दिवसीय मेले का आज अंतिम दिन है। जिसमें हजारों श्रद्धालु ढढ्ढा चौक पहुंचकर मां गवरजा के दर्शन कर रहे हैं।