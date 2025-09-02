Bikaner: दो पक्षों में हुए विवाद के बाद जमकर पत्थरबाजी, गाड़ियों को मारी टक्कर, इलाके में पुलिस तैनात

विवाद बढ़ने पर अब्दुल वाहिद के समर्थक उसके साले के घर पर जमा हो गए, जबकि दीपक अरोड़ा के पक्ष में भी उसके साथी एकत्रित हो गए। देखते ही देखते दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। हालात बिगड़ने पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस बीच आरोप है कि अब्दुल वाहिद और उसके साथियों ने दीपक अरोड़ा की जीप को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया।