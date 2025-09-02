Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

Bikaner: दो पक्षों में हुए विवाद के बाद जमकर पत्थरबाजी, गाड़ियों को मारी टक्कर, इलाके में पुलिस तैनात

Bikaner: घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की पुनः अशांति न हो। सीओ सिटी श्रवणदास संत ने बताया कि घटना नौ नंबर गली में हुई।

बीकानेर

Kamal Mishra

Sep 02, 2025

Bikaner Violence
पत्थरबाजी में क्षतिग्रस्त वाहन (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। मुक्ताप्रसाद नगर थाना क्षेत्र की रामपुरा बस्ती में सोमवार देर रात दो पक्षों के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया। मामूली कहासुनी के बाद हालात इस कदर बिगड़े कि दोनों ओर से एक-दूसरे पर पत्थरबाजी होने लगी। इस दौरान वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया।

सीओ सिटी श्रवणदास संत ने बताया कि घटना नौ नंबर गली में हुई। यहां दीपक अरोड़ा का मकान स्थित है, जबकि कुछ दूरी पर अब्दुल वाहिद उर्फ बबलू गैरसरिया के साले का घर है। सोमवार शाम को दीपक अरोड़ा और अब्दुल वाहिद के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद तेजी से बढ़ते हुए हाथापाई तक पहुंच गया।

अफरा-तफरी का माहौल

विवाद बढ़ने पर अब्दुल वाहिद के समर्थक उसके साले के घर पर जमा हो गए, जबकि दीपक अरोड़ा के पक्ष में भी उसके साथी एकत्रित हो गए। देखते ही देखते दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। हालात बिगड़ने पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस बीच आरोप है कि अब्दुल वाहिद और उसके साथियों ने दीपक अरोड़ा की जीप को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया।

घटना की सूचना मिलते ही मुक्ताप्रसाद थानाधिकारी विजेन्द्र सीला मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और स्थिति को काबू में लिया। पुलिस बल ने दोनों पक्षों को समझाइश दी और देर रात तक शांति व्यवस्था बनाए रखी।

किसी ने नहीं दर्ज कराया केस

फिलहाल इस घटना के संबंध में किसी भी पक्ष की ओर से थाने में मामला दर्ज नहीं कराया गया है। पुलिस का कहना है कि शिकायत आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि विवाद अचानक शुरू हुआ और थोड़े ही समय में बस्ती में तनाव का माहौल बन गया।

इलाके में पुलिस तैनात

इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की पुनः अशांति न हो। हालांकि रातभर स्थिति नियंत्रण में रही और किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।

