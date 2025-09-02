Rajasthan: अचानक सुबह-सुबह धंसने लगी धरती तो मच गया हड़कंप, बन गया 60ft चौड़ा और 50ft गहरा गड्ढा, जानें क्या बोले वैज्ञानिक

Churu News: चूरू जिले की कीकासर ग्राम पंचायत में गुंसाईजी धाम बणी में सोमवार को अचानक जमीन धंस गई। यहां सुबह सात बजे 60 फीट चौड़ा और 50 फीट गहरा गड्ढा बन गया। मवेशी चरा रहे ग्वालों ने यह नजारा देखा तो घबरा गए। विशेषज्ञाें ने इसकी कई वजह बताई हैं। इलाके के पूर्णनाथ सिद्ध और उम्मेदसिंह राठौड ने पत्रिका टीम को बताया कि सुबह 7 बजे जमीन धंसनी शुरू हुई जो देखते ही देखते गहरे गड्ढे में बदल गई। इससे हड़कंप सा मच गया।