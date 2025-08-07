7 अगस्त 2025,

रात में पति-पत्नी में झगड़ा, चाकू से पति का गला कटा, मौके पर हो गई मौत, बीच-बचाव में छोटा भाई भी घायल

आपाधापी में सन्नी का गला कट गया, जिससे वह मौके पर ही ढेर हो गया। वहीं ममता व बीच-बचाव करने में मृतक सन्नी का भाई भी गंभीर घायल हो गया।

बीकानेर

Brijesh Singh

Aug 07, 2025

कोटगेट थाना इलाके की कमला काॅलोनी में गॄह क्लेश के चलते बुधवार देर रात को पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान हुए संघर्ष में चाकू चल जाने की खबर है। घटना में पति का गला कटने से मौत हो गई। वहीं पत्नी व मृतक का भाई घायल हो गए, जिन्हें पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वारदात की सूचना मिलते ही कोटगेट पुलिस मौके पर पहुंची।

एएसपी (शहर) सौरभ तिवाड़ी ने बताया कि कमला काॅलोनी निवासी सन्नी पंवार व उसकी पत्नी ममता के बीच बुधवार रात को झगड़ा हो गया। बताया जाता है कि इसी दौरान सन्नी के हाथ चाकू लग गया। आपाधापी में सन्नी का गला कट गया, जिससे वह मौके पर ही ढेर हो गया। वहीं ममता व बीच-बचाव करने में मृतक सन्नी का भाई भी गंभीर घायल हो गया। घायलों को ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है।

वारदात के समय दोनों बच्चे थे बाहर

एएसपी तिवाड़ी ने बताया कि सन्नी व ममता देवी के दो बच्चे हैं। वारदात के समय दोनों घर पर नहीं थे। मॄतक सन्नी का छोटा भाई जीतू पंवार ऊपर वाले मकान में रहता है। शोर-शराबा सुनकर वह दौड़ कर नीचे आया। उसने झगड़ा कर रहे पति-पत्नी में बीच-बचाव किया, जिससे चाकू के वार से वह भी घायल हो गया।

शराब का आदी, रोजाना करता था झगड़ा

एएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच-पड़ताल में सामने आया कि सन्नी ने करीब एक-डेढ़ महीने पहले प्राइवेट नौकरी छोड़ दी। वह शराब पीने का आदी है। घर में अक्सर झगडा करता था। बुधवार रात को पति-पत्नी में विवाद बढ़ गया। पति रसोई से सब्जी काटने वाला चाकू ले आया और पत्नी पर हमला कर दिया। इसी दरम्यान छीना-झपटी में चाकू सन्नी के गले पर लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

