रात में पति-पत्नी में झगड़ा, चाकू से पति का गला कटा, मौके पर हो गई मौत, बीच-बचाव में छोटा भाई भी घायल

एएसपी (शहर) सौरभ तिवाड़ी ने बताया कि कमला काॅलोनी निवासी सन्नी पंवार व उसकी पत्नी ममता के बीच बुधवार रात को झगड़ा हो गया। बताया जाता है कि इसी दौरान सन्नी के हाथ चाकू लग गया। आपाधापी में सन्नी का गला कट गया, जिससे वह मौके पर ही ढेर हो गया। वहीं ममता व बीच-बचाव करने में मृतक सन्नी का भाई भी गंभीर घायल हो गया। घायलों को ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार चल रहा है।