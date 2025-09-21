आइडिया बदल रहा युवाओं की जिंदगी, बेधड़क कर रहे नवाचार

स्टार्टअप के साथ ही बीकानेर के युवा नए-नए आइडिया पर काम कर रहे है। इसमें फिर एआई हो या फिर कोई सेल्स का काम। कुछ पुराने कामों को भी युवाओं की ओर से नयापन देकर उन्हें आज के हिसाब से किया जा रहा है। युवाओं के इन्हीं आइडिया को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की ओर से संचालित आई-स्टार्ट प्राजेक्ट का भी साथ मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत स्टार्टअप को शुरू करने से लेकर उसको आगे बढ़ाने तक का आइडिया दिया जा रहा है। इतना ही नहीं अगर कोई युवा नवाचार कर रहा है तो उन्हें ग्रांट भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके तहत शुरू में ऑफिस से लेकर नेटवर्किंग की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। ये ही वजह है कि बीकानेर में 2022 में शुरू हुए आई-स्टार्ट इन्क्यूबेशन सेंटर में अब तक बड़ी संया में युवा जुड़ चुके हैं। नवाचार और युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यह संभाग में स्टार्टअप को बढ़ावा देने की दिशा में भी काफी महत्वपूर्ण है।