25 को उद्घाटन, 28 से पकड़ेगी रफ्तार वंदे भारत

उत्तर-पश्चिम रेलवे की बहुप्रतीक्षित बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 25 सितंबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे बांसवाड़ा से वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। बीकानेर से ट्रेन का नियमित संचालन 28 सितंबर से शुरू होगा। हालांकि, बीकानेर को रैक बदला हुआ मिल रहा है। गौरतलब है कि पहले केसरिया रंग का रैक ट्रायल के दौरान आया था। अब जो रैक लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, वह सफेद और नीले रंग के संयोजन में है। रेलवे की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, उद्घाटन 25 सितंबर की दोपहर बाद होगा। ट्रेन बीकानेर से सप्ताह में 6 दिन (बुधवार को छोड़कर) चलेगी। सुबह 5:40 बजे बीकानेर से रवाना होकर दोपहर 11:55 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी। वापसी में शाम 4:45 बजे दिल्ली से छूटेगी और रात 11:05 बजे बीकानेर पहुंचेगी। इसका ठहराव श्रीडूंगरगढ़, रतनगढ़, चुरू, सादुलपुर, लोहारू, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में होगा।