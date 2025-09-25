Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीकानेर

तफ्तीश के अधूरे पन्ने…748 चोरी में बरामदगी 20 प्रतिशत

शहर हर हो या गांव, चोरों ने कोई कोना नहीं छोड़ा। औसतन हर दिन एक बाइक चोरी की वारदात हो रही है। जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बाइक चोरी लगातार बढ़ रही है। पुलिस न तो वारदातें रोक पा रही है और न ही चोरी गई बाइकों की बरामदगी कर पा रही है।

बीकानेर

Jai Prakash Gahlot

Sep 25, 2025

गत 24 दिन, 14 बाइक चोरी, एक भी बरामद नहीं

पिछले साल चोरी के 748 प्रकरण हुए थे दर्ज

बीकानेर. शहर हो या गांव, चोरों ने कोई कोना नहीं छोड़ा। औसतन हर दिन एक बाइक चोरी की वारदात हो रही है। जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बाइक चोरी लगातार बढ़ रही है। पुलिस न तो वारदातें रोक पा रही है और न ही चोरी गई बाइकों की बरामदगी कर पा रही है। पुलिस के रिकॉर्ड बताते हैं कि इस साल चोरी गई बाइकों में से 20 प्रतिशत भी वापस नहीं मिल सकी हैं।

छोटा अपराध’ मानकर हल्के में ले रही पुलिस

बाइक चोरी को पुलिस ‘छोटा अपराध’ मान रही है। यही कारण है कि चोर अब रात के बजाय दिनदहाड़े भी बाइक उठा ले जा रहे हैं। कई मामलों में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस गंभीरता नहीं दिखाती।पीड़ित थानों के चक्कर काट रहे, गारंटी शून्यसैकड़ों लोग ऐसे हैं, जो अपनी बाइक गंवा चुके हैं और महीनों से थानों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन उन्हें कोई भरोसा नहीं कि बाइक वापस मिलेगी भी या नहीं।

दो ताजा मामले

जेएनवीसी कॉलोनी निवासी लोकेश सोनी की बाइक 20 सितंबर को पवनपुरी क्लिनिक के बाहर से चोरी हो गई। सीसीटीवी में युवक मास्टर की से दो मिनट में बाइक ले जाता दिखा।

करमीसर निवासी राजूराम जाट की बाइक 12 सितंबर को पुष्करण भवन के पास खड़ी थी। पांच मिनट में हैंडल लॉक तोड़कर चोर ले गया।

पिछले साल का हाल

2024 में वाहन चोरी के 385 मामले दर्ज, जिनमें केवल 102 में चालान हुआ। चोरी गए वाहनों की कीमत 2.26 करोड़ रुपए थी।घर-दुकान, गोदाम आदि से चोरी के 363 मामले, 109 में ही चालान। कुल मिलाकर चोरी में बरामदगी सिर्फ 38-40 फीसदी।

2025 में अब तक की स्थिति

आठ माह में 153 वाहन चोरी, केवल 21 में चालान। घर-दुकान व अन्य चोरी के 196 मामले, 52 में चालान। चोरों ने 1.70 करोड़ रुपए का माल उड़ाया, पुलिस बरामद कर सकी करीब 90 लाख का।

साल 2024 में दर्ज 748 चोरी में से 440 मामले अनसुलझे।

हाल ही की घटनाएं

जेएनवीसी में केसरसिंह राठौड़ की बाइक 28 अगस्त को घर के बाहर से चोरी।रणजीतपुरा में सुरेन्द्र बिश्नोई की बाइक 27 अगस्त को मेले से चोरी।मुक्ताप्रसाद नगर में सुरेन्द्र कुम्हार की बाइक 31 अगस्त को घर के आगे से गायब।पीबीएम अस्पताल से 27 अगस्त को प्रताप सोनी की बाइक चोरी।गजनेर में 30 अगस्त को दर्शन करने गए अनुराग गहलोत की बाइक पार्किंग से गायब।मरुधर नगर निवासी आदित्य शर्मा की बाइक 17 सितंबर को घर के बाहर से चोरी।बीछवाल, श्रीडूंगरगढ़, सैरुणा, नोखा और नयाशहर में भी सितम्बर में की वारदातें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 09:44 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / तफ्तीश के अधूरे पन्ने…748 चोरी में बरामदगी 20 प्रतिशत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.