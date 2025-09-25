तफ्तीश के अधूरे पन्ने…748 चोरी में बरामदगी 20 प्रतिशत

जेएनवीसी में केसरसिंह राठौड़ की बाइक 28 अगस्त को घर के बाहर से चोरी।रणजीतपुरा में सुरेन्द्र बिश्नोई की बाइक 27 अगस्त को मेले से चोरी।मुक्ताप्रसाद नगर में सुरेन्द्र कुम्हार की बाइक 31 अगस्त को घर के आगे से गायब।पीबीएम अस्पताल से 27 अगस्त को प्रताप सोनी की बाइक चोरी।गजनेर में 30 अगस्त को दर्शन करने गए अनुराग गहलोत की बाइक पार्किंग से गायब।मरुधर नगर निवासी आदित्य शर्मा की बाइक 17 सितंबर को घर के बाहर से चोरी।बीछवाल, श्रीडूंगरगढ़, सैरुणा, नोखा और नयाशहर में भी सितम्बर में की वारदातें।