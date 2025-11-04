बस 33 किमी दूर…‘झील’ की गहराइयों से पुकारती है पर्यटन की नई उम्मीद

बीकानेर से महज 33 किलोमीटर दूर एक शांत, हरियाली से घिरी और इतिहास की परतों में लिपटी झील…दरबारी झील। कभी महाराजा गंगासिंह के विश्राम स्थल के रूप में जानी जाने वाली यह जगह अब फिर से चर्चा में है। पर्यटन विभाग के पास इसे नया पर्यटन स्थल बनाने के पूरे कारण मौजूद हैं। बस थोड़ा प्रयास और योजना की जरूरत है। फिर यह झील रायसर की तरह ही बीकानेर के पर्यटन नक्शे पर चमक सकती है। दरबारी झील का फिल्मी इतिहास भी खास है। यहां ‘गदर’, ‘वीर’, ‘लक’ समेत कई फिल्मों, गानों और विज्ञापनों की शूटिंग हो चुकी है। फिल्ममेकर दलीप सिंह भाटी के अनुसार, यहां पर्याप्त खुला क्षेत्र, रेलवे ट्रैक और प्राकृतिक पृष्ठभूमि इसे शूटिंग के लिए आदर्श बनाते हैं। थोड़े प्रयास से यहां शूटिंग यूनिट्स को फिर से आकर्षित किया जा सकता है। भाटी का कहना है कि यहां पहले सनी देओल और सलमान खान जैसे अभिनेता शूटिंग कर चुके हैं। इसे मिनी फिल्म सिटी के रूप में भी विकसित किया जा सकता है।