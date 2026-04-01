Rajasthan : शिक्षा विभाग ने जारी किया शिविरा पंचांग, ग्रीष्मावकाश में दस दिन की कटौती, जानें क्या-क्या हुआ बदलाव

Rajasthan Shivira Panchang 2026 : बीकानेर। राजस्थान के सरकारी एवं निजी स्कूलों के संचालन के लिए शिक्षा विभाग ने शिविरा पंचांग जारी कर दिया है। बुधवार से नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। इसके साथ ही विभाग ने पंचाग में इस शिक्षा सत्र में 244 दिन स्कूल खुलने का कलेंडर भी जारी कर दिया है। ग्रीष्मावकाश में दस दिन की कटौती की गई है। साथ ही कक्षा 9 से 12 में प्रवेश की अंतिम तिथि 11 जुलाई रखी गई है। पहले जुलाई में नया सत्र शुरू होने पर शिविरा पंचांग जून अथवा जुलाई में जारी किया जाता रहा है।