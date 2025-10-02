रविन्द्र रंगमंच पर गूंज उठी कबीर वाणी,सूफी संगीत और शब्द की लहरें

‘‘कबीरा चालत-चालत जुग भैया, कौन बताए धाम जीज्गरब करे सो गंवारा, जोबन धन पावणा दिन चारा, हाड़ मांस का बण्या पूतलाज्।’’ बुधवार की शाम रविन्द्र रंगमंच ऐसी वाणी सुन कर कबीरमय हो उठा। राजस्थान कबीर यात्रा के आगाज पर, जिला प्रशासन, मलंग फाउंडेशन और लोकायन संस्थान के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में कबीर वाणियां, शबद, सत्संग और सूफी गायन का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत हुआ। कबीर और सूफी संगीत में लीन हुए दर्शक : जोधपुर से आए रेतीला राजस्थान बैंड ने कार्यक्रम का आगाज किया। गोविन्द सिंह भाटी के सानिध्य में कलाकारों ने गुरू वंदना बलिहारी जाऊं रेज् वारी-वारी जाऊं रेज् जैसे स्वर छेड़ कर माहौल को कबीरमय बना दिया। तालियों की गड़गड़ाहट और मंत्रमुग्ध करने वाले सुरों ने दर्शकों को अलौकिक अनुभव का अहसास कराया।