सीएम-पीएम योजना में उलझे ऋण, ‘स्व’ से दूर है ‘निधि’

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और जरुरतमंद लोगों की आ​र्थिक सहायता और स्वरोजगार में सहभागी बनने के लिए प्रारंभ की गई सीएम स्वनि​धि योजना का लाभ आवेदकों को नहीं मिल पाया है। नगर निगम में आवेदन करने के बाद भी सैकड़ों आवेदक संबं​धित बैंकों के चक्कर निकाल रहे है। इस योजना के तहत कोड जनरेट नहीं होने के कारण आवेदकों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। सीएम स्वनि​धि योजना के तहत निगम में 1525 आवेदकों ने ऋण के लिए आवेदन हुए। इनमें से महज 49 आवेदकों को ही ऋण स्वीकृत हुआ। अब निगम सीएम स्वनि​धि योजना में आवेदन कर चुके आवेदकों से उनके आवेदन पीएम स्वनि​धि योजना में करवा रहे है। इसके लिए आवेदकों से सम्पर्क किया जा रहा है। 2 min read