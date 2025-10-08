सीएम-पीएम योजना में उलझे ऋण, ‘स्व’ से दूर है ‘निधि’

बीकानेर. असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और जरूरतमंद लोगों की आर्थिक सहायता के लिए प्रारंभ हुई मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत महज तीन फीसदी आवेदकों को ही ऋण मिल पाया है। नगर निगम में आवेदन करने और आवेदनों को संबंधित बैंकों में भेजने के बाद भी आवेदकों को ऋण नहीं मिल पाया। इस दौरान आवेदकों ने बैंकों के चक्कर भी निकाले, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल सका। बताया जा रहा है कि बैंकों का कोड जनरेट नहीं हो पाने के कारण आवेदकों को ऋण जारी नहीं हो पाए। योजना के तहत 1525 आवेदकों ने ऋण के लिए आवेदन किए, जिसमें से महज 49 आवेदकों को ही ऋण स्वीकृत हो सका। जबकि 33 आवेदन निरस्त हुए।
बिना गारंटी, सात फीसदी सब्सिडी
नगर निगम की परियोजना अधिकारी किरणदीप कौर के अनुसार सीएम स्वनिधि योजना में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, कामगारो, घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं आदि के लिए छोटे-मोटे कार्यों के लिए 10 हजार, 20 हजार और 50 हजार ऋण बिना गारंटी, सात फीसदी सब्सिडी पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था थी। निगम को 1964 आवेदनों का लक्ष्य प्राप्त हुआ।1525 आवेदन योजना के तहत भरे गए। आवेदनों को संबंधित बैंकों में भेज दिया गया। योजना के तहत 49 आवेदकों का ऋण स्वीकृत हुआ जबकि 33 आवेदन निरस्त हुए। बैंकों का कोड जनरेट जारी नहीं हो पाने के कारण अधिकाधिक आवेदकों को ऋण नहीं मिल पाए। आरजीबी बैंक की ओर से योजना के तहत ऋण स्वीकृत किए गए।
पहले सीएम, अब पीएम योजना के तहत आवेदन
परियोजना अधिकारी के अनुसार सीएम स्वनिधि योजना के तहत अब आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत ही आवेदन हो रहे हैं। जिन आवेदकों ने सीएम स्वनिधि योजना के तहत आवेदन किए थे व ऋण स्वीकृत नहीं हो पाए। अब उन आवेदकों के आवेदन पीएम स्वनिधि योजना 2.0 के तहत करवाए जा रहे हैं।
पीएम स्वनिधि में ऋण
पीएम स्वनिधि में लाभार्थी आवेदकों को 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपए के ऋण स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था है। इसके लिए सभी बैंकों के प्रोडक्ट कोड जनरेट हैं। बैंकों को ऋण स्वीकृत करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। परियोजना प्रबंधक के अनुसार पीएम स्वनिधि में 14030 आवेदनों में से 10453 आवेदकों के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। बैक स्तर पर पीएम स्वनिधि योजना के 3109 आवेदन लंबित चल रहे हैं।
अब स्थिति यह
परियोजना प्रबंधक के अनुसार सीएम स्वनिधि के सभी लंबित आवेदकों के आवेदन पीएम स्वनिधि योजना में आवेदन करवा रहे हैं। इसके लिए निगम सभी आवेदकों को फोन कर निगम अथवा शिविर स्थल पर बुलाकर पुन: आवेदन करवा रहा है। यह कार्य लंबा और श्रमसाध्य हो गया है। अनेक आवेदक रूचि भी नहीं दिखा रहे हैं। ऋण के लिए आवेदक चक्कर निकालने को मजबूर हैं।
सीएम स्वनिधि योजना
1525 कुल आवेदन
1443 बैंक स्तर पर लंबित
49 आवेदकों को ऋण वितरित
33 आवेदन निरस्त
पीएम स्वनिधि योजना
ऋण आवेदन स्वीकृत
प्रथम 9497 8280
द्वितीय 3803 1959
तृतीय 730 214
कुल 14030 10453
अब पीएम स्वनिधि के तहत करने पड़ रहे आवदेन
