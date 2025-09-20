Rajasthan Murder: पूर्व सरपंच की हत्या, कुल्हाड़ी से वार करके दी दर्दनाक मौत, सुबह उठी पत्नी तो खून से लथपथ मिली लाश

Bikaner Former Sarpanch Murder Case: बीकानेर श्रीडूंगरगढ़ के धीरदेसर चोटियान गांव में शुक्रवार सुबह खौफनाक वारदात सामने आई। गांव के पूर्व सरपंच मेघराज की उसके ही भाई-भतीजों ने कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर सीओ निकेत कुमार और थानाधिकारी जितेंद्र कुमार स्वामी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।
दरअसल गुरुवार रात विवाद के बाद मेघराज अपने घर की चौकी पर चारपाई पर सो रहे थे। उनकी पत्नी घर के अंदर सो रही थी। रात 11 से 12 बजे के बीच सोते समय सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उनकी हत्या कर दी गई। सुबह पत्नी ने चौकी पर खून से लथपथ शव देखा तो बदहवास हो गई। परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई। एफएसएल और डॉग स्क्वायड टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया।
मृतक के पुत्र रामनिवास ने चाचा पूर्णाराम, चाची गीतादेवी सहित बलबीर, ओमप्रकाश, शंकरलाल, किशनाराम और बजरंगलाल के खिलाफ षड्यंत्रपूर्वक हत्या करने का मामला दर्ज कराया।
सीओ निकेत पारीक और थानाधिकारी जितेंद्र स्वामी के निर्देशन में पांच टीमें गठित की गईं। तकनीकी अनुसंधान और सतत कार्रवाई के बाद पुलिस ने घटना के सात घंटे में ही सभी आरोपियों को डिटेन कर लिया। इस कार्रवाई में हवलदार देवाराम, रामस्वरूप, लेखराम, नरेन्द्रसिंह, पुनीत, राजेश, भगवानाराम, अनिल मील, चन्द्रप्रकाश और बबली ने अहम भूमिका निभाई।
पुलिस के अनुसार, मृतक और आरोपियों के बीच पहले से ही विवाद चला आ रहा था। लूट और मारपीट का मुकदमा भी दर्ज था। गुरुवार रात को हुए झगड़े और जान से मारने की धमकी के बाद पुरानी रंजिश ने हत्या का रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी बलबीर पॉक्सो मामले में सजायाफ्ता भी है।