Rajasthan Murder: पूर्व सरपंच की हत्या, कुल्हाड़ी से वार करके दी दर्दनाक मौत, सुबह उठी पत्नी तो खून से लथपथ मिली लाश

दरअसल गुरुवार रात विवाद के बाद मेघराज अपने घर की चौकी पर चारपाई पर सो रहे थे। उनकी पत्नी घर के अंदर सो रही थी। रात 11 से 12 बजे के बीच सोते समय सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उनकी हत्या कर दी गई। सुबह पत्नी ने चौकी पर खून से लथपथ शव देखा तो बदहवास हो गई। परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई। एफएसएल और डॉग स्क्वायड टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया।