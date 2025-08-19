अब आरओबी के नीचे बनेगा चिल्ड्रन प्ले एरिया, फूड जोन और पार्किंग स्थल

बीकानेर. गजनेर रोड रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे स्थित खाली स्थान का अब बहु उद्देशीय उपयोग होगा। यहां बच्चों के लिए जहां प्ले एरिया विकसित होगा, वहीं फूड जोन, पार्किंग स्थल और आमजन के लिए बैठने और भ्रमण की सुविधा भी होगी। नगर निगम ने इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली है। प्रारंभिक एस्टीमेट बन चुका है।जल्द निगम इस कार्ययोजना को धरातल पर उतारने के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। आरओबीके नीचे खाली स्थान पर लाइटिंग, ब्युटीफिकेशन, कैफे एरिया, ग्रुप डिस्कशन एरिया, वर्टीकल गार्डन, कपाउण्ड वॉल, गार्ड कक्ष सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं विकसित की जाएगी। वहीं निगम राजस्व प्राप्ति के लिए यहां विज्ञापन प्रदर्शन की व्यवस्था भी करेगा।