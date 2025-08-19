अब आरओबी के नीचे बनेगा चिल्ड्रन प्ले एरिया, फूड जोन और पार्किंग स्थल

बीकानेर. गजनेर रोड रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे स्थित खाली स्थान का अब बहु उद्देशीय उपयोग होगा। यहां बच्चों के लिए जहां प्ले एरिया विकसित होगा, वहीं फूड जोन, पार्किंग स्थल और आमजन के लिए बैठने और भ्रमण की सुविधा भी होगी। नगर निगम ने इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली है। प्रारंभिक एस्टीमेट बन चुका है।जल्द निगम इस कार्ययोजना को धरातल पर उतारने के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। आरओबीके नीचे खाली स्थान पर लाइटिंग, ब्युटीफिकेशन, कैफे एरिया, ग्रुप डिस्कशन एरिया, वर्टीकल गार्डन, कपाउण्ड वॉल, गार्ड कक्ष सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं विकसित की जाएगी। वहीं निगम राजस्व प्राप्ति के लिए यहां विज्ञापन प्रदर्शन की व्यवस्था भी करेगा।
उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लगेंगे पोट्रेट
आरओबी के नीचे देश, प्रदेश और स्थानीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पोट्रेट भी दीवारों पर लगाए जाएंगे। आयुक्त ने बताया कि इनमें वे खिलाड़ी शामिल होंगे, जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया है, पदक जीते हैं व देश का गौरव बढ़ाया है। स्थानीय खिलाड़ी भी इनमें शामिल होंगे, जिन्होंने खेलों की दुनिया में देश का गौरव बढ़ाया है।
भ्रमण पथ, ग्रुप संवाद
आरओबी के नीचे विकसित होने वाले स्थान में आमजन के भ्रमण के लिए भी सुविधा होगी। बच्चों के खेलकूद के साथ बड़े-बुजुर्ग भ्रमण भी कर सकेंगे। इसके लिए अलग से भ्रमण पट्टिका विकसित होगी। वहीं एक एरिया ऐसा भी विकसित होगा जहां 50 से 70 तक लोग बैठकर आपस में ग्रुप में चर्चा कर सकेंगे।
राजस्व प्राप्ति के भी होंगे प्रयास
निगम आयुक्त के अनुसार आरओबी के नीचे विकसित होने वाले स्थान के साथ-साथ राजस्व प्राप्ति के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए विज्ञापन स्क्रीन की सुविधा की जाएगी। कोई भी दुकान, प्रतिष्ठान, कंपनी यहां विज्ञापन प्रदर्शित करवा सकेंगे। यहां बीस विज्ञापन स्क्रीन लगाने की योजना है। आयुक्त के अनुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने व कार्यादेश जारी होने के बाद लगभग छह माह में ये सभी कार्य पूर्णहो सकेंगे।
चिल्ड्रन प्ले एरिया में मिलेगी यह सुविधाएं
निगम आयुक्त मयंक मनीष के अनुसार आरओबी के नीचे विकसित किए जाने वाले चिल्ड्रन प्ले एरिया में बेलेसिंग बिम, बेलेसिंग ब्रिज, रैबो एमजीआर, स्विंग सिसो, मून प्लाट्रबर, एस ब्रिज लैडर, जिगजैग स्विंग, फॉर इन वन स्विंग, डबल स्लाइड मल्टी प्ले सहित बच्चों के खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं होगी। वहीं आरओबी के नीचे दोनों तरफ जाली लगेगी। जाली में 16 प्लांटर बॉक्स लगेंगे। वर्टिकल गार्डन की सुविधा रहेगी। ट्री विद सीटिंग अरेंजमेंट होगा। कई डस्टबिन, लाइटिंग, फूड जोन, कपाउण्डवॉल, टॉयलेट आदि कीव्यवस्थाएं रहेगी।