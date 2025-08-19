Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीकानेर

अब आरओबी के नीचे बनेगा चिल्ड्रन प्ले एरिया, फूड जोन और पार्किंग स्थल

नगर निगम क्षेत्र में रेलवे पटरियों के ऊपर कई रेलवे ओवर ब्रिज बने हुए है। इन रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे ​िस्थत खाली पड़े स्थान का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। नगर निगम अब इन स्थानों का बहु उद्देशीय उपयोग करेगा। इसके लिए कार्य योजना बनाई गई है। निगम योजना के तहत गजनेर रोड रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे ​िस्थत खाली स्थान पर चिल्ड्रन प्ले एरिया, भ्रमण पथ, पार्किंग स्थल, वर्टिकल गार्डन आदि तैयार करवाएगा। यहां ग्रुप संवाद, फूड जोन, लाइटिंग, उत्कृष्ट ​खिलाडि़यों के पोर्ट्रेट बनवाना और विज्ञापन डिस्पले स्क्रीन आदि भी लगाए जाएंगे।

बीकानेर

Vimal Changani

Aug 19, 2025

बीकानेर. गजनेर रोड रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे स्थित खाली स्थान का अब बहु उद्देशीय उपयोग होगा। यहां बच्चों के लिए जहां प्ले एरिया विकसित होगा, वहीं फूड जोन, पार्किंग स्थल और आमजन के लिए बैठने और भ्रमण की सुविधा भी होगी। नगर निगम ने इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली है। प्रारंभिक एस्टीमेट बन चुका है।जल्द निगम इस कार्ययोजना को धरातल पर उतारने के लिए निविदा प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। आरओबीके नीचे खाली स्थान पर लाइटिंग, ब्युटीफिकेशन, कैफे एरिया, ग्रुप डिस्कशन एरिया, वर्टीकल गार्डन, कपाउण्ड वॉल, गार्ड कक्ष सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं विकसित की जाएगी। वहीं निगम राजस्व प्राप्ति के लिए यहां विज्ञापन प्रदर्शन की व्यवस्था भी करेगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लगेंगे पोट्रेट

आरओबी के नीचे देश, प्रदेश और स्थानीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के पोट्रेट भी दीवारों पर लगाए जाएंगे। आयुक्त ने बताया कि इनमें वे खिलाड़ी शामिल होंगे, जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया है, पदक जीते हैं व देश का गौरव बढ़ाया है। स्थानीय खिलाड़ी भी इनमें शामिल होंगे, जिन्होंने खेलों की दुनिया में देश का गौरव बढ़ाया है।

भ्रमण पथ, ग्रुप संवाद

आरओबी के नीचे विकसित होने वाले स्थान में आमजन के भ्रमण के लिए भी सुविधा होगी। बच्चों के खेलकूद के साथ बड़े-बुजुर्ग भ्रमण भी कर सकेंगे। इसके लिए अलग से भ्रमण पट्टिका विकसित होगी। वहीं एक एरिया ऐसा भी विकसित होगा जहां 50 से 70 तक लोग बैठकर आपस में ग्रुप में चर्चा कर सकेंगे।

राजस्व प्राप्ति के भी होंगे प्रयास

निगम आयुक्त के अनुसार आरओबी के नीचे विकसित होने वाले स्थान के साथ-साथ राजस्व प्राप्ति के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए विज्ञापन स्क्रीन की सुविधा की जाएगी। कोई भी दुकान, प्रतिष्ठान, कंपनी यहां विज्ञापन प्रदर्शित करवा सकेंगे। यहां बीस विज्ञापन स्क्रीन लगाने की योजना है। आयुक्त के अनुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने व कार्यादेश जारी होने के बाद लगभग छह माह में ये सभी कार्य पूर्णहो सकेंगे।

चिल्ड्रन प्ले एरिया में मिलेगी यह सुविधाएं

निगम आयुक्त मयंक मनीष के अनुसार आरओबी के नीचे विकसित किए जाने वाले चिल्ड्रन प्ले एरिया में बेलेसिंग बिम, बेलेसिंग ब्रिज, रैबो एमजीआर, स्विंग सिसो, मून प्लाट्रबर, एस ब्रिज लैडर, जिगजैग स्विंग, फॉर इन वन स्विंग, डबल स्लाइड मल्टी प्ले सहित बच्चों के खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं होगी। वहीं आरओबी के नीचे दोनों तरफ जाली लगेगी। जाली में 16 प्लांटर बॉक्स लगेंगे। वर्टिकल गार्डन की सुविधा रहेगी। ट्री विद सीटिंग अरेंजमेंट होगा। कई डस्टबिन, लाइटिंग, फूड जोन, कपाउण्डवॉल, टॉयलेट आदि कीव्यवस्थाएं रहेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बीकानेर

bikaner news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 09:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / अब आरओबी के नीचे बनेगा चिल्ड्रन प्ले एरिया, फूड जोन और पार्किंग स्थल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.