मकर सक्रांति के अवसर पर रायसर के धोरों में गूंजा ‘बोई काट्या’

कार्यक्रम प्रभारी व्यास ने बताया कि इस दौरान बीकानेर का पारम्परिक 'चंदा' भी उड़ाया गया। पतंगबाजों ने 'आकासां में उडे म्हारो चंदो, लक्ष्मीनाथ म्हारी सहाय करे' और 'गवरा दादी पून दे, टाबरियां रो चंदो उडे' की टेर के साथ पतंगबाजी की। इस दौरान परिवहन विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने सड़क सुरक्षा सप्ताह की जानकारी दी और कहा कि यातायात नियमों की पालना करते हुए दुर्घटना से बचा जा सकता है। इस दौरान सहायक पर्यटन अधिकारी योगेश राय, लोक कलाकार अनिल बोड़ा, आर्यन जोशी, हिमांशु जोशी, आर्यन बीकानेरी, ज्योति स्वामी आदि मौजूद रहे।