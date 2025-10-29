एक प्रधानाचार्य निलम्बित, वरिष्ठ अध्यापक के विरुद्ध चार्जशीट जारी करने के दिए निर्देश

निरीक्षण के दौरान निदेशक जाट ने राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील और पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत पाउडर मिल्क आपूर्ति एवं वितरण स्थिति, शिक्षण व्यवस्था, मेगा पी.टी.एम. प्रगति, विद्यार्थियों और स्टाॅफ उपस्थिति, विद्यालयों और कार्यालयों में स्वच्छता एवं साफ-सफाई, विद्यालय सौंदर्यकरण एवं कायाकल्प, प्रखर 2.0 मौखिक प्रवाह पठन (ओआरएफ) और विद्यालय टाइम टेबल आदि का अवलोकन किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांगासर में मिड डे मील कार्यक्रम सुचारू संचालन नियमानुसार नहीं होने, विद्यालय में टाइम टेबल का अभाव होने, शैक्षणिक व अन्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित नहीं पाए जाने को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने विद्यालय के प्रधानाचार्य हेमन्त कुमार को तत्काल निलंबित कर दिया गया। निलंबन काल में इनका मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय रहेगा। बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ ब्लॉक के कन्हैया लाल सिखवाल राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के एक वरिष्ठ अध्यापक द्वारा प्रखर 2.0 के संबंध में पूछे गए सवालों का सही जवाब नहीं दिए जाने को भी गंभीरता से लिया और उनके विरुद्ध 17 सीसीए चार्जशीट जारी किए जाने के निर्देश दिए। श्रीडूंगरगढ़ के मुख्य ब्लाॅक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देर से आने वाले और बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कहा।