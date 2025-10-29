Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

एक प्रधानाचार्य निलम्बित, वरिष्ठ अध्यापक के विरुद्ध चार्जशीट जारी करने के दिए निर्देश

बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ ब्लॉक के कन्हैया लाल सिखवाल राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और सातलेरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Atul Acharya

Oct 29, 2025

बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर मिड डे मील चखा।

बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर मिड डे मील चखा।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बुधवार को बीकानेर, चूरू और सीकर जिले के विभिन्न राजकीय विद्यालयों और कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। जाट ने बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ ब्लॉक के कन्हैया लाल सिखवाल राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और सातलेरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। चूरू जिले के रतनगढ़ ब्लॉक के राजलदेसर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय और सांगासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। वहीं सीकर के नेछवा ब्लॉक के गनेडा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का अवलोकन भी किया। उन्होंने श्रीडूंगरगढ़ के मुख्य ब्लाॅक शिक्षा अधिकारी कार्यालय और सीकर के डीएलएड विद्यालय का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान निदेशक जाट ने राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील और पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत पाउडर मिल्क आपूर्ति एवं वितरण स्थिति, शिक्षण व्यवस्था, मेगा पी.टी.एम. प्रगति, विद्यार्थियों और स्टाॅफ उपस्थिति, विद्यालयों और कार्यालयों में स्वच्छता एवं साफ-सफाई, विद्यालय सौंदर्यकरण एवं कायाकल्प, प्रखर 2.0 मौखिक प्रवाह पठन (ओआरएफ) और विद्यालय टाइम टेबल आदि का अवलोकन किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांगासर में मिड डे मील कार्यक्रम सुचारू संचालन नियमानुसार नहीं होने, विद्यालय में टाइम टेबल का अभाव होने, शैक्षणिक व अन्य व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित नहीं पाए जाने को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने विद्यालय के प्रधानाचार्य हेमन्त कुमार को तत्काल निलंबित कर दिया गया। निलंबन काल में इनका मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय रहेगा। बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ ब्लॉक के कन्हैया लाल सिखवाल राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के एक वरिष्ठ अध्यापक द्वारा प्रखर 2.0 के संबंध में पूछे गए सवालों का सही जवाब नहीं दिए जाने को भी गंभीरता से लिया और उनके विरुद्ध 17 सीसीए चार्जशीट जारी किए जाने के निर्देश दिए। श्रीडूंगरगढ़ के मुख्य ब्लाॅक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देर से आने वाले और बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कहा।

बच्चों के साथ पंक्ति में बैठ चखा मिड-डे-मील
निदेशक जाट ने सीकर के नेछवा ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गनेडी में बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर मिड डे मील चखा। इसकी गुणवत्ता पर संतोष प्रकट किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत पाउडर मिल्क आपूर्ति एवं वितरण स्थिति, मिड-डे-मील, शिक्षण व्यवस्था, मेगा पी.टी.एम. (शिक्षक-अभिभावक सम्मेलन), विद्यार्थियों और स्टाॅफ उपस्थिति, विद्यालय-कार्यालय स्वच्छता एवं साफ-सफाई, विद्यालय सौंदर्यकरण एवं कायाकल्प, प्रखर 2.0 मौखिक प्रवाह पठन, विद्यालय टाइम टेबल आदि सहित अन्य गतिविधियों का समुचित पर्यवेक्षण और क्रियान्वयन करें। राजकीय निर्देशों की पालना नहीं होने की स्थिति में संबंधितनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जाट ने लोसल में शेखावाटी काॅलेज ऑफ एजुकेशन (डीएलएड काॅलेज) का भी निरीक्षण किया। सायं 4 बजे काॅलेज में विद्यार्थी व शैक्षणिक स्टाॅफ सदस्य अनुपस्थित मिले। छात्र उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन किया। इसमें भी उपस्थिति अद्यतन नहीं पाई गई। पुस्तकालय व कक्षा कक्षों का अवलोकन किया। पुस्तकालय व कक्षा-कक्ष व्यवस्था संतोषजनक पाई गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बीकानेर

bikaner news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 07:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / एक प्रधानाचार्य निलम्बित, वरिष्ठ अध्यापक के विरुद्ध चार्जशीट जारी करने के दिए निर्देश

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गुलाबी सर्दी के साथ सैलानियों से गुलजार हुआ बीकाणा

किला देखने पहुंचे पर्यटक।
बीकानेर

RLP Foundation Day: 7 संकल्पों के साथ हनुमान बेनीवाल का शक्ति प्रदर्शन, भीड़ के दम पर साधेंगे चुनावी संदेश

RLP Foundation Day
बीकानेर

आखिर क्या होगा राजस्थान में स्कूलों का? 4 महीने में सिर्फ 70 दिन हुई पढ़ाई, परीक्षा सिर पर होने से टेंशन में शिक्षक-स्टूडेंट्स

Rajasthan schools
बीकानेर

Bikaner Crime: जिंदा नवजात शिशु को मरने के लिए कचरे के ढेर में फेंका, इलाके में सनसनी, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

Bikaner Crime
बीकानेर

Solar Power Plant: बीकानेर में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क, 2,450 मेगावाट होगी बिजली उत्पादन क्षमता

solar plant
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.