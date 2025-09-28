Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

यात्रियों को आसानी से मिलेगी सीट, त्योहारी सीजन में रेलवे ने दी बढ़ी राहत, ट्रेनों में बढ़ाए अतिरिक्त डिब्बे

इस अस्थाई बढ़ोतरी का उद्देश्य त्योहारी सीजन में यात्रियों को सुविधाजनक और निर्बाध यात्रा उपलब्ध कराना है।

less than 1 minute read

बीकानेर

image

Brijesh Singh

Sep 28, 2025

त्योहारी सीजन में बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों में डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी की है। इससे यात्रियों को सीट आसानी से उपलब्ध हो सकेगी और वेटिंग कम होगी। बीकानेर-दादर (गण.14707/14708) में बीकानेर से 1 से 31 अक्टूबर तक और दादर से 2 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 1 थर्ड एसी डिब्बा लगाया गया है। बीकानेर-हरिद्वार (14717/14718) में बीकानेर से 1 से 31 अक्टूबर तक और हरिद्वार से 2 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 1 थर्ड एसी और 1 द्वितीय शयनयान डिब्बा लगेगा। बीकानेर-मिरज (20475/20476) में बीकानेर से 6 से 27 अक्टूबर और मिरज से 7 से 28 अक्टूबर तक 1 द्वितीय शयनयान डिब्बा। बीकानेर-अमृतसर (14719/14720) में बीकानेर से 9 से 30 अक्टूबर और अमृतसर से 10 से 31 अक्टूबर तक 1 द्वितीय शयनयान डिब्बा।

साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवाओं में भी बढ़ोतरी

बीकानेर-बान्द्रा टर्मिनस (04711/04712): बीकानेर से 1 से 29 अक्टूबर और बांद्रा से 2 से 30 अक्टूबर तक 1 थर्ड एसी और 1 द्वितीय शयनयान डिब्बा। बीकानेर-साईनगर शिरडी (04715/04716): बीकानेर से 4 अक्टूबर से 1 नवंबर और साईनगर शिरडी से 5 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 1 थर्ड एसी और 1 द्वितीय शयनयान डिब्बा। इस अस्थाई बढ़ोतरी का उद्देश्य त्योहारी सीजन में यात्रियों को सुविधाजनक और निर्बाध यात्रा उपलब्ध कराना है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बीकानेर

bikaner news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 12:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / यात्रियों को आसानी से मिलेगी सीट, त्योहारी सीजन में रेलवे ने दी बढ़ी राहत, ट्रेनों में बढ़ाए अतिरिक्त डिब्बे

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बच्चों का बढ़ता मोटापा बना चिंता: मिड-डे मील में अब 10% कम होगा खाद्य तेल, स्कूलों में होंगे स्वास्थ्य राजदूत

बीकानेर

…यहां सफेद चूहे करते हैं अठखेलियां, जिनसे खिल उठती है आस्था की बगिया

बीकानेर

गगनचुंबी आस्था: 11 फीट ऊंची मां काली की दिव्य प्रतिमा

बीकानेर

सफाई वाहनों पर डिजिटल निगरानी, वार्ड में पहुंचा या नहीं…दिखेगा लाइव

बीकानेर

बीकानेर का अनोखा मंदिर जहां है बालिका रूप में माता का दरबार

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.