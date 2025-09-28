यात्रियों को आसानी से मिलेगी सीट, त्योहारी सीजन में रेलवे ने दी बढ़ी राहत, ट्रेनों में बढ़ाए अतिरिक्त डिब्बे

त्योहारी सीजन में बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेनों में डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी की है। इससे यात्रियों को सीट आसानी से उपलब्ध हो सकेगी और वेटिंग कम होगी। बीकानेर-दादर (गण.14707/14708) में बीकानेर से 1 से 31 अक्टूबर तक और दादर से 2 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 1 थर्ड एसी डिब्बा लगाया गया है। बीकानेर-हरिद्वार (14717/14718) में बीकानेर से 1 से 31 अक्टूबर तक और हरिद्वार से 2 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 1 थर्ड एसी और 1 द्वितीय शयनयान डिब्बा लगेगा। बीकानेर-मिरज (20475/20476) में बीकानेर से 6 से 27 अक्टूबर और मिरज से 7 से 28 अक्टूबर तक 1 द्वितीय शयनयान डिब्बा। बीकानेर-अमृतसर (14719/14720) में बीकानेर से 9 से 30 अक्टूबर और अमृतसर से 10 से 31 अक्टूबर तक 1 द्वितीय शयनयान डिब्बा।