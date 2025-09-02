बारिश में नहीं हो सकता पैचवर्क… नहीं चलेगा अब ऐसा कोई बहाना

बीकानेर. बरसात के दिनों में सड़कों पर गड्ढे बनना आम समस्या है। अब तक गीली सड़कों पर पैचवर्क संभव न होने के कारण विभाग मिट्टी डालकर काम चलाता रहा, लेकिन अब यह बहाना नहीं चलेगा। बीकानेर में पहली बार आजमाई गई कोल्ड मिक्स तकनीक ने साबित कर दिया है कि गीली सड़कों पर भी पैच रिपेयर संभव है। इस तकनीक के सफल परीक्षण के बाद अब इसे पूरे राजस्थान में आजमाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोल्ड मिक्स तकनीक में न मशीनरी की जरूरत रहती है और न ही अधिक लेबर की। बिटुमेन को भी गर्म करने की जरूरत नहीं है।