Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

आह्वान में खिलाड़ियों का जलवा, पहली बार ई-स्पोर्ट्स शामिल

मैदान से लेकर इंडोर हॉल तक खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। इस बार महोत्सव में पहली बार ई-स्पोर्ट्स को शामिल किया गया, जिससे प्रतियोगिता में नई ऊर्जा और विविधता जुड़ी।

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Atul Acharya

Nov 21, 2025

रस्साकशी प्रतियोगिता

रस्साकशी प्रतियोगिता

इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर में गुरुवार को 4 दिवसीय वार्षिक खेल महोत्सव आह्वान का आगाज जोश और उमंग के साथ हुआ। मैदान से लेकर इंडोर हॉल तक खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। इस बार महोत्सव में पहली बार ई-स्पोर्ट्स को शामिल किया गया, जिससे प्रतियोगिता में नई ऊर्जा और विविधता जुड़ी। डिजिटल गेमिंग में युवाओं की खास रुचि नजर आई। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बीटीयू कुलगुरु प्रो. अखिल रंजन गर्ग ने आह्वान को खेल प्रतियोगिता ही नहीं, बल्कि नेतृत्व, टीमवर्क और चरित्र निर्माण की वास्तविक पाठशाला बताया। कॉलेज प्राचार्य डॉ. ओमप्रकाश जाखड़ ने आयोजन को संस्थान की प्रगतिशील सोच का प्रतीक बताया, जबकि रजिस्ट्रार डॉ. अमित सोनी ने कहा कि खेल व्यक्तित्व को मजबूती देते हैं।

16 खेल, 60 टीमें, 700 से अधिक खिलाड़ी
खेल विभागाध्यक्ष डॉ. नवीन शर्मा ने बताया कि इस वर्ष 700 से अधिक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। 60 से अधिक टीमें 16 खेलों में मुकाबला कर रही हैं। पहले दिन क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो और टेबल टेनिस के मुकाबले हुए।

नए ग्राउंड और एरेना का लोकार्पण
उद्घाटन के साथ ही कॉलेज के नवनिर्मित फुटबॉल ग्राउंड, कबड्डी एरेना, खो-खो मैदान और रस्साकशी क्षेत्र का लोकार्पण भी किया गया। आयोजन में डॉ. इंदु भूरिया, डॉ. अवधेश व्यास, डॉ. धर्मेंद्र सिंह, डॉ. देवेंद्र गहलोत, मनोज चौधरी, विजय सिंह, मुमताज अली, डॉ. विनीत राणा सहित कई सदस्यों ने सहयोग दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बीकानेर

bikaner news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Nov 2025 06:16 pm

Published on:

21 Nov 2025 06:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / आह्वान में खिलाड़ियों का जलवा, पहली बार ई-स्पोर्ट्स शामिल

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हाजिरी का स्मार्ट तरीका: कंप्यूटर कैमरा लेगा फोटो और लगा देगा हाजिरी

विद्यार्थियों के साथ कुलगुरु।
बीकानेर

Rajasthan : गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के आवदेन की प्रकिया शुरू, 15 दिसंबर आखिरी डेट

Rajasthan Gargi and balika protsahan Awards application process start 15 December is last date
बीकानेर

Rajasthan: जिस घर में चल रहा था नाच-गाना… पलभर में गूंजने लगी चीत्कार, बेटे के शादी की खुशी में नाच रहे पिता की अचानक हुई मौत

Bikaner Death
बीकानेर

घर के आंगन में नाचते-नाचते आ गई मौत

खास खबर

अब जगह नहीं बदल सकेंगे सुरक्षा गार्ड्स, पहचान पत्र-यूनिफॉर्म भी अनिवार्य

पीबीएम अस्पताल
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.