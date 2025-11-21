आह्वान में खिलाड़ियों का जलवा, पहली बार ई-स्पोर्ट्स शामिल

इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर में गुरुवार को 4 दिवसीय वार्षिक खेल महोत्सव आह्वान का आगाज जोश और उमंग के साथ हुआ। मैदान से लेकर इंडोर हॉल तक खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। इस बार महोत्सव में पहली बार ई-स्पोर्ट्स को शामिल किया गया, जिससे प्रतियोगिता में नई ऊर्जा और विविधता जुड़ी। डिजिटल गेमिंग में युवाओं की खास रुचि नजर आई। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बीटीयू कुलगुरु प्रो. अखिल रंजन गर्ग ने आह्वान को खेल प्रतियोगिता ही नहीं, बल्कि नेतृत्व, टीमवर्क और चरित्र निर्माण की वास्तविक पाठशाला बताया। कॉलेज प्राचार्य डॉ. ओमप्रकाश जाखड़ ने आयोजन को संस्थान की प्रगतिशील सोच का प्रतीक बताया, जबकि रजिस्ट्रार डॉ. अमित सोनी ने कहा कि खेल व्यक्तित्व को मजबूती देते हैं।