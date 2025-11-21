आह्वान में खिलाड़ियों का जलवा, पहली बार ई-स्पोर्ट्स शामिल

रस्साकशी प्रतियोगिता
इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर में गुरुवार को 4 दिवसीय वार्षिक खेल महोत्सव आह्वान का आगाज जोश और उमंग के साथ हुआ। मैदान से लेकर इंडोर हॉल तक खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। इस बार महोत्सव में पहली बार ई-स्पोर्ट्स को शामिल किया गया, जिससे प्रतियोगिता में नई ऊर्जा और विविधता जुड़ी। डिजिटल गेमिंग में युवाओं की खास रुचि नजर आई। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बीटीयू कुलगुरु प्रो. अखिल रंजन गर्ग ने आह्वान को खेल प्रतियोगिता ही नहीं, बल्कि नेतृत्व, टीमवर्क और चरित्र निर्माण की वास्तविक पाठशाला बताया। कॉलेज प्राचार्य डॉ. ओमप्रकाश जाखड़ ने आयोजन को संस्थान की प्रगतिशील सोच का प्रतीक बताया, जबकि रजिस्ट्रार डॉ. अमित सोनी ने कहा कि खेल व्यक्तित्व को मजबूती देते हैं।
16 खेल, 60 टीमें, 700 से अधिक खिलाड़ी
खेल विभागाध्यक्ष डॉ. नवीन शर्मा ने बताया कि इस वर्ष 700 से अधिक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। 60 से अधिक टीमें 16 खेलों में मुकाबला कर रही हैं। पहले दिन क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो और टेबल टेनिस के मुकाबले हुए।
नए ग्राउंड और एरेना का लोकार्पण
उद्घाटन के साथ ही कॉलेज के नवनिर्मित फुटबॉल ग्राउंड, कबड्डी एरेना, खो-खो मैदान और रस्साकशी क्षेत्र का लोकार्पण भी किया गया। आयोजन में डॉ. इंदु भूरिया, डॉ. अवधेश व्यास, डॉ. धर्मेंद्र सिंह, डॉ. देवेंद्र गहलोत, मनोज चौधरी, विजय सिंह, मुमताज अली, डॉ. विनीत राणा सहित कई सदस्यों ने सहयोग दिया।
